Ce contenu a été publié le 4 janvier 2018 09:30 04. janvier 2018 - 09:30

Le spécialiste de la neige Charles Fierz et son collègue de l'Institut de recherche sur la neige et les avalanches (SLF) de Davos présentent les différents tests et mesures effectués pour vérifier la présence de couches faibles dans le manteau neigeux. (SRF, swissinfo. ch)



