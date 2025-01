Protection contre les inondations: la Suisse dépense plus que la moyenne européenne

Véhicules détruits après des inondations exceptionnelles dans la ville espagnole de Valence, le 23 novembre 2024. Keystone

Les mesures de protection contre les inondations sont coûteuses, mais leurs avantages économiques dépassent de loin les coûts de reconstruction en cas de catastrophe, selon une étude récente. La Suisse fait partie des pays européens dont la part de la population exposée au risque d’inondation est la plus importante. Mais elle fait aussi partie de ceux qui investissent le plus dans la prévention.

7 minutes

Fin octobre, les images de carcasses de voitures empilées dans la boue et les décombres dans les rues de Valence, en Espagne, ont fait le tour du monde. Ces scènes de destruction et de désarroi ont rejoint celles de l’Italie, de la France, de l’Allemagne et de nombreux autres pays européens, frappés les jours et les semaines précédentes par de violentes inondations.

La Suisse, avec ses nombreux cours d’eau, est également confrontée à ce type de phénomène. L’été dernier, de fortes précipitations ont causé des décès et des dégâts importants dans le sud du pays.

Plus

Plus Les Alpes suisses sous la menace des laves torrentielles Ce contenu a été publié sur Réchauffement climatique oblige, les Alpes suisses doivent vivre sous la menace accrue de laves torrentielles. lire plus Les Alpes suisses sous la menace des laves torrentielles

Le changement climatique augmenteLien externe la fréquence de ces événements exceptionnels. Mais il y a une bonne nouvelle: les mesures de protection contre les inondations sont efficaces. Leur mise en œuvre a des retombées économiques dix fois supérieures aux coûts de reconstruction, selon une étudeLien externe du Swiss Re Institute, une division interne du réassureur suisse Swiss Re qui s’occupe de l’analyse des risques et de la recherche.

Jusqu’à 90% de dommages en moins

En 2023, les inondations à l’échelle du monde ont causé des pertes économiques totales de 52 milliards de dollars (environ 45 milliards de francs), indique le Swiss Re Institute. Les phénomènes météorologiques extrêmes exacerbés par le changement climatique et l’étalement urbain dans les zones potentiellement inondables sont susceptibles d’augmenter les coûtsLien externe.

Cependant, si elles sont construites correctement, les digues et les levées peuvent réduire de 60 à 90%Lien externe les dommages causés par les inondations côtières dans les zones densément peuplées. Par exemple, les mesures prises au Royaume-Uni ont permis de protéger 100’000 propriétés lors de la tempête Babet en octobre 2023, selon l’Agence de l’environnement du gouvernement britanniqueLien externe.

Responsable sectorielle chez Swiss Re, Veronica Scotti affirme dans un communiqué que les investissements dans l’adaptation au climat favorisent la stabilité économique et contribuent à la sécurité des personnes.

La limitation de l’utilisation des sols protège également la population des inondations. Par exemple, une forêt ou une zone humide peut absorber de grandes quantités d’eau de pluie et réduire ainsi le risque d’inondation.

Un cinquième de la population suisse exposée

Les inondations sont le risque naturel qui cause le plus de dégâts en Suisse, selon un rapportLien externe de 2021 de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage. Au cours des 40 dernières années, les inondations ont touché quatre communes suisses sur cinq et aujourd’hui, un cinquième de la population est exposé à ce risque.

En Suisse, de nombreux bâtiments sont situés dans la zone inondable jaune, explique Olivia Romppainen, codirectrice du laboratoire de recherche sur les risques naturels de l’Université de Berne.

Dans la zone jaune, le danger est considéré comme faible, mais des dommages graves ne peuvent être exclus. Pour les bâtiments situés dans cette zone, des mesures de protection locales – par exemple, des barrières empêchant l’eau d’inonder les parkings – pourraient permettre d’éviter des dommages importants, explique Olivia Romppainen.

Murs en béton pour protéger les voies ferrées des inondations près de Biasca, dans le sud de la Suisse. Keystone / Gaetan Bally

Moins de victimes, mais plus de dégâts

En Europe, environ un dixième de la populationLien externe vit dans une zone potentiellement à risque. C’est aux Pays-Bas que ce pourcentage est le plus élevé: à la possibilité d’inondation par les grands fleuves comme le Rhin s’ajoute la possibilité d’inondation par la mer.

Contenu externe

«Au cours des dernières décennies, tous les pays européens ont réalisé de nombreux investissements pour réduire l’impact des inondations, tant au niveau des ouvrages que des systèmes d’alerte», explique Francesco Dottori, professeur d’hydrologie à l’Université des sciences appliquées de Pavie, en Italie. Ce dernier est l’auteur d’une étudeLien externe récente sur les stratégies d’atténuation des risques d’inondation en Europe.

Dans le même temps, cependant, on a assisté à une forte augmentation des zones bâties dans les régions sujettes aux inondations. En conséquence, les inondations catastrophiques d’aujourd’hui font en moyenne beaucoup moins de victimes que par le passé, mais plus de dégâts économiques, souligne-t-il.

En outre, de nombreux ouvrages de défense existants risquent de ne plus offrir une protection adéquate contre des inondations de plus en plus fréquentes et destructrices. Ce problème s’est manifesté de manière spectaculaire lors des récentes inondations en Émilie-Romagne, dans le nord de l’Italie, où plusieurs zones ont été inondées à plusieurs reprises en moins de deux ans, alors qu’aucune inondation majeure ne s’était produite depuis des décennies, note Francesco Dottori.

Inondation à Castenaso, une municipalité près de Bologne, en Italie, le 20 octobre 2024. Keystone

300 millions de francs pour la prévention en Suisse

L’Agence européenne pour l’environnement indique qu’elle ne dispose pas de statistiques sur les investissements nationaux dans les mesures de protection contre les inondations. La Commission européenne estime le montant total dans les pays de l’UE à environ 3 milliards d’euros par an, sur la base de la moyenne de la période 2011-2015 et de données partielles. Cela représente environ 6 euros par personne.

Les Pays-Bas ont investi plus de 700 millions d’euros par an. L’Allemagne, la France, l’Italie et l’Autriche ont alloué entre 220 et 350 millions, comme l’illustre le graphique ci-dessous:

swissinfo.ch

La Suisse investit environ 300 millions de francs par an dans la protection contre les crues, indique l’Office fédéral de l’environnement. Cela représente une moyenne de 33 francs par habitant. La Confédération fournit environ 120 millions, le reste étant à la charge des cantons et des communes.

Plus

Plus Les inondations urbaines deviennent une priorité pour la Suisse Ce contenu a été publié sur Les autorités suisses se préparent face à un danger accru d’inondations à cause du changement climatique. lire plus Les inondations urbaines deviennent une priorité pour la Suisse

Informer et alerter

Pour Francesco Dottori, les priorités ne sont pas seulement de construire de nouveaux ouvrages de défense contre les inondations et de vérifier le degré de protection offert par les structures existantes à la lumière du changement climatique. «L’aspect le plus urgent est de sensibiliser et d’informer la population sur les risques d’inondation dans la zone où elle vit», déclare-t-il.

Plus Discussion Modéré par: Ying Zhang Quelles mesures ont été prises pour prévenir les inondations dans votre région? Avez-vous déjà été victime d’une inondation? Avez-vous constaté une augmentation significative des inondations là où vous vivez? Participez au débat! Participez à la discussion 6 J'aime Voir la discussion

Bien que tous les États membres de l’UE aient élaboré des cartes des zones à risque, poursuit-il, de nombreuses personnes ignorent qu’elles vivent dans des zones inondables ou sous-estiment le risque encouru.

Une population informée peut adopter un comportement correct. Par exemple, limiter autant que possible les déplacements en cas de fortes pluies ou d’alertes météorologiques, installer des barrières de protection pour les maisons et souscrire une assurance contre les dommages causés par les inondations.

Il est également essentiel de mettre en place des systèmes efficaces pour alerter la population, déclare Francesco Dottori. «Le fait de savoir qu’une inondation pourrait se produire prochainement et de savoir quoi faire peut sauver de nombreuses vies», ajoute-t-il.

Texte relu et vérifié par Sabrina Weiss, traduit de l’italien à l’aide de DeepL/op

Plus

Plus Vous voulez en savoir plus? Abonnez-vous à notre newsletter Abonnez-vous à notre newsletter pour la Cinquième Suisse et recevez chaque jour nos meilleurs articles dans votre boîte mail. lire plus Vous voulez en savoir plus? Abonnez-vous à notre newsletter