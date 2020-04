L'importance d'une offre hospitalière adéquate est apparue de manière évidente lors de la crise du coronavirus. (Reuters / Michael Buholzer)

De nombreux pays ont réduit le nombre de lits d’hôpitaux au cours des dernières années. Une stratégie qui pourrait constituer un problème pour faire face à la crise du coronavirus. Quelle est la situation en Suisse?

Partout dans le monde, les infrastructures de santé sont mises sous pression par la pandémie. La Suisse est l'un des pays où le nombre de cas confirmés de Covid-19 est le plus élevé par rapport au nombre d'habitants. Les hôpitaux sont donc confrontés à un défi majeur. Comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre de lits d'hôpitaux disponibles pour les soins aigus, c'est-à-dire les soins généraux et chirurgicaux, la gynécologie, la néonatologie et la pédiatrie, est en baisse constante depuis plusieurs années.

Suisse

L'une des raisons de cette tendance est que le nombre total de lits dans ce secteur diminue légèrement chaque année. D'autre part, la population résidente en constante augmentation en Suisse joue un rôle important: bien que le nombre absolu de lits reste inchangé, il y a de moins en moins de lits disponibles pour chaque résident.

La Suisse suit la tendance internationale à la baisse

La Suisse n’est pas la seule à suivre cette tendance: les lits d’hôpitaux par rapport au nombre d’habitants diminuent dans toute l’Europe. On constate le même phénomène sur les autres continents, avec quelques exceptions. L'exemple le plus frappant est celui de la Corée du Sud, qui dispose aujourd'hui de beaucoup plus de lits en soins aigus qu'il y a dix ans.

Si l'on examine les derniers chiffres disponibles pour les pays de l'OCDE, la Suisse se situe à un niveau similaire à celui de l'Estonie, de la Grèce ou du Luxembourg. Le Japon et la Corée du Sud ont une capacité considérablement plus élevée. Leurs hôpitaux disposent de plus de deux fois plus de lits par habitant.

Nombre de lits dans les unités de soins intensifs

De nombreuses questions tournent actuellement autour de la capacité des unités de soins intensifs. Ces données sont plus difficiles à obtenir et les chiffres varient probablement beaucoup en fonction de la situation. Néanmoins, en 2012, un groupe de scientifiques a essayé de rassembler ces chiffres pour l'Europe.

Selon cette étude datant de 2012, le nombre de lits en soins intensifs en Suisse était légèrement inférieur à la moyenne européenne. Mais ces chiffres ont certainement changé depuis lors.

