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Critiques à l’égard de la surpopulation carcérale en Suisse

Keystone-SDA

La surpopulation carcérale en Suisse porte atteinte aux droits fondamentaux des détenus, selon la Commission nationale de prévention de la torture. Créer de nouvelles places de détention ne suffit pas, il faut une stratégie globale pour réduire le nombre d'incarcérés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans son rapport d’activité 2025 publié lundi, la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) critique les conditions de détention. Les taux d’occupation sont élevés dans différents établissements de Suisse.

Cette surpopulation carcérale restreint davantage la vie privée des personnes détenues, augmente le risque de violence, réduit les possibilités d’activité physique et d’occupations ainsi que détériore la qualité des soins de santé, énumère la CNPT. Cela impacte les buts de prévention de la récidive et de réinsertion sociale.

En raison de la surpopulation carcérale, les ressources sont aussi mises à rude épreuve, ce qui touche les conditions de travail du personnel. La CNPT a visité l’an dernier 26 établissements.

Elle s’est aussi penchée sur les centres fédéraux d’asile.

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