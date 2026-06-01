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Croissance helvétique revue à la baisse au premier trimestre

Keystone-SDA

Le produit intérieur brut (PIB) suisse, apuré des événements sportifs, a progressé de 0,4% au premier trimestre par rapport au partiel précédent, a indiqué lundi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans une seconde estimation.

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(Keystone-ATS) La première évaluation des économistes fédéraux le 18 mai faisait état d’une croissance de 0,5%.

L’économie helvétique n’en a pas moins connu une nette accélération sur la période, après s’être enrobée de 0,2% entre septembre et fin décembre.

Impact des événements sportifs compris, la croissance a atteint 0,7%.

La progression a été mue principalement par le secteur secondaire, qui après plusieurs trimestres d’indolence a accéléré de 1,3%. L’industrie manufacturière notamment a accéléré de 1,5%, faisant fi d’une contraction de 3,4% dans l’important segment chimico-pharmaceutique, quand la construction a glané 0,3%.

Les services de leur côté se sont enrobés 0,2%, tiraillés entre un commerce en baisse de 0,8% et des transports en hausse de 1,9%. Les services financiers (+1,3%) ont pour leur part profité de produits d’intérêts et de commissions en augmentation.

La consommation intérieure a grappillé 0,2%, soutenue par une demande étatique en hausse de 0,9%, alors que la consommation des ménages a stagné. L’anémie de la demande intérieure se reflète sur les importations, en baisse de 2,4%. Les investissements en biens d’équipements comme dans la construction se sont étiolés de 0,2%.

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