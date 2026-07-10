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Cuba: deuxième panne d’électricité générale en cinq jours à Cuba

Keystone-SDA

Cuba connaissait vendredi une nouvelle coupure générale d'électricité, la deuxième en cinq jours, a annoncé la compagne nationale d'électricité. L'île communiste est en proie à une crise énergétique aggravée par le blocus pétrolier imposé par Washington.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Une «déconnexion totale du réseau électrique national» s’est produite à 16h30 locales (22h30 en Suisse), a annoncé sur le réseau social X l’union électrique de Cuba (UNE).

Il s’agit de la quatrième coupure générale en moins de six mois et la neuvième depuis la fin 2024 sur l’île de 9,6 millions d’habitants. La dernière a eu lieu pas plus tard que lundi, provoquée par une oscillation de la tension, conjuguée à une faible production électrique. Le réseau avait été rétabli deux jours plus tard.

Sept centrales thermiques

Le réseau électrique cubain subit régulièrement des coupures générales ou partielles en raison de la vétusté des infrastructures et de la pénurie de carburant. Mais les coupures quotidiennes se sont encore aggravées depuis que Washington a imposé en janvier un blocus pétrolier qui empêche les livraisons de carburant pour alimenter des groupes électrogènes.

Ces derniers complètent la production de sept centrales thermiques vieillissantes, qui subissent des pannes fréquentes ou doivent être arrêtées pour maintenance.

La principale centrale électrique du pays, située dans l’ouest, est actuellement à l’arrêt pour réparation. Elle a été arrêtée plus de quinze fois depuis le début de l’année en raison d’avaries successives.

Cette situation provoque des délestages incessants qui atteignent désormais plus de 30 heures d’affilée à La Havane, plusieurs jours en province, malgré un vaste programme de construction de parcs solaires lancé il y a deux ans.

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