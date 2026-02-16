À Neuchâtel, l’artiste John Howe expose sa vision des mondes de Tolkien

John Howe lors de l’inauguration de l’exposition «Voyage dans les mondes de John Howe» à la Tour du Fantastique, à Neuchâtel. Keystone / Cyril Zingaro

Il a traduit Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux en images iconiques. Aujourd’hui, John Howe expose ses dessins fantastiques dans l’ancienne tour-prison de Neuchâtel, où le public est invité à rencontrer l’artiste.

Neuchâtel est enveloppée de brouillard ce jour-là. À l’occasion de la réouverture de la Tour du Fantastique, la petite ville médiévale au bord du lac offre un décor mystique. Dans l’ancienne tour-prison sont désormais accrochés des peintures et des dessins qui pourraient sans peine être inspirés des environs: dragons cracheurs de feu, forêts enchevêtrées, tours effilées, chevaliers, magiciens et elfes – on les imagine presque dominer le lac de Neuchâtel.

Leur créateur, le Canadien John Howe, vit depuis quarante ans dans la ville de Suisse romande, qui accueille également le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF). Les quelque 250 dessins, peintures et animations du célèbre illustrateur marquent l’ouverture en grande pompe du nouveau musée installé dans la tour. Car John Howe est considéré, aux côtés d’Alan Lee, comme l’un des plus importants créateurs d’univers visuels des œuvres de J. R. R. Tolkien.

Précédent Suivant «The Dark Tower» de John Howe: une tour véritablement fantastique, désormais visible dans la Tour du Fantastique à Neuchâtel, récemment inaugurée. Tiré du calendrier Tolkien de 1991 (Allen & Unwin, 1990). Harper Collins Publishers / John Howe / Portfolio Gandalf le Gris: le personnage de J. R. R. Tolkien dans Le Seigneur des anneaux prend forme sous le pinceau de John Howe. Harper Collins Publishers / John Howe / Portfolio Black Wyrm à Mithlond. Harper Collins Publishers / John Howe / Portfolio La Communauté de l’Anneau devant le Caradhras: le col traître des Montagnes de Brume soumet Frodon et ses compagnons à leur première grande épreuve dans Le Seigneur des anneaux. Harper Collins Publishers / John Howe / Portfolio Image 1

«Tolkien décrit les choses de manière très imprécise, mais il décrit les émotions de façon très profonde et accessible», explique John Howe. Pour l’artiste, la force évocatrice de l’écriture de Tolkien est le plus beau des cadeaux: une source d’inspiration inépuisable. Ses images presque photoréalistes de Frodon, Gandalf, dragons, paysages labyrinthiques et forteresses suspendues façonnent l’imaginaire de millions de fans de Tolkien.

Lieu de pèlerinage pour les fans de Tolkien

Dans l’ancien quartier carcéral se trouve également un atelier spécialement aménagé, où fans et curieux peuvent observer John Howe en train de dessiner. «C’est une invitation adressée au public à échanger avec moi s’ils ont des questions», dit-il.

Une communauté de fans qui échange habituellement surtout sur Internet trouve ici, provisoirement, un lieu de pèlerinage. Le nouveau musée de «fantasy» (sous-genre du fantastique) s’est d’ailleurs fixé des objectifs ambitieux, comme le confirme la commissaire Diane Launier, qui affirme viser jusqu’à 50’000 visiteurs et visiteuses par an.

La Tour du Fantastique est un nouvel espace culturel et un musée dédié à l’imaginaire et à l’art, installé dans les anciennes prisons et la tour médiévale de la vieille ville de Neuchâtel. Keystone / Cyril Zingaro

À l’image de John Howe, le public tombera peut-être sous le charme pittoresque de Neuchâtel. Muni d’un carnet de croquis et d’un parapluie, l’artiste de 68 ans se promène régulièrement le long du Doubs ou dans les gorges de l’Areuse à la recherche de nouveaux sujets. C’est d’ailleurs lors de l’une de ses randonnées dans le canton qu’est né le dessin de l’arbre géant, que l’on verra plus tard dans le film Le Hobbit.

Beaucoup de mythes et de légendes puisent leurs origines au Moyen Âge. «Que disent-ils de nous, en tant qu’êtres humains?», s’interroge John Howe. En Suisse, Guillaume Tell est l’une de ces figures mythiques, capable de façonner l’identité de toute une nation. Pour l’artiste, il existe toujours deux mondes, porteurs de vérités différentes.

The Perilous Wood (2004): les arbres de la «forêt dangereuse» rappellent le dessin Old Man Willow (1989), qui a trouvé sa place dans le film Le Hobbit. Harper Collins Publishers / John Howe / Portfolio

John Howe souhaite représenter les aspirations et les abîmes humains de la manière la plus crédible possible. Pour cela, il étudie avec minutie les vêtements, les armures, les armes, les arbres, les châteaux: ses mondes se veulent être des refuges réalistes. «Nous savons que les dragons n’existent pas, mais tout le monde sait à quoi ils ressemblent», déclare John Howe dans une vidéo diffusée sur des écrans entre ses dessins.

Ces dessins riches en détail constituent d’excellentes bases pour le cinéma. Pour le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des anneaux), ils sont devenus indispensables. John Howe travaille actuellement sur la série Amazon Les Anneaux de pouvoir, qui s’apprête à entrer dans sa troisième saison. Depuis longtemps, l’artiste construit à coups de pinceau une mémoire culturelle de la «fantasy». Aujourd’hui, celui qui réside à côté de La Chaux-de-Fonds travaille sur un projet typiquement suisse: un dragon qui servira à décorer les montres Jaquet Droz.

Traduit de l’allemand à l’aide d’un outil d’IA/dbu

Information sur l’exposition La Tour du Fantastique à Neuchâtel a été inaugurée le 18 décembre. L’exposition «Voyage dans les mondes de John Howe» est à découvrir jusqu’au 18 octobre 2026.

