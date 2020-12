sevenmusic.ch

Parmi les natifs du canton d'Argovie se trouve une voix exceptionnelle qui semble tout droit venue d'ailleurs, mais pas de Suisse.

Ce contenu a été publié le 18 décembre 2020 - 00:00

Melanie Eichenberger Titulaire d’un bachelor en communication multilingue et d’un diplôme fédéral en relations publiques. Elle a travaillé comme journaliste à l’Aargauer Zeitung après avoir été assistante personnelle d’un ancien maire de Berne. En savoir plus sur l’auteur.e | Rédaction en langue allemande

Seven, de son vrai nom Jan Dettwyler, est probablement le chanteur soul le plus célèbre de Suisse. Ce musicien de 42 ans monte sur les planches depuis 18 ans et peut se prévaloir d'une discographie remarquable:

Dix albums studio, deux compilations, quatre albums live, plus de 1000 concerts en tête d'affiche et d'innombrables collaborations. À ses débuts, il a fait la première partie des Destiny's Child (auquel appartenait Beyoncé) et de la superstar américaine Lionel Richie. En 2006, Seven a été le premier Européen à ouvrir le festival américain Sundance.

Retrouvez quotidiennement sur notre application 📱SWI plus📱 un résumé de l'actu et échangez entre vous et avec nous sur notre forum.

👉 Android

👉 iPhone End of insertion

Il a ensuite remporté un grand succès en Suisse avant de finalement parvenir à se hisser dans les meilleures ventes de disques en Allemagne. Le choix de son nom de scène s'explique facilement: c'est tout simplement son numéro préféré.

La fée musique s'est penchée sur le berceau de Seven dès sa naissance - ses parents sont en effet tous deux musiciens. Son père est ténor, sa mère pianiste. À 14 ans déjà, Seven, qui vient de Wohlen, organisait ses premières fêtes et ses premiers concerts. Il est apparu à la télévision pour la première fois à l'âge de 15 ans.

Ces derniers mois, Seven a fait du lobbying pour l'événementiel et la culture, qui souffrent beaucoup depuis le début de la pandémie. Il souligne que la profession d'artiste n'est qu'une très petite partie d'une grande industrie. Plus de 300 000 employés à temps plein travaillent dans le secteur culturel.

(Re)découvrez sa voix à l'occasion d'une reprise acoustique de l'un de ses morceaux:

Contenu externe





L'art dans tous ses états Cette année, SWI swissinfo.ch a décidé de consacrer son calendrier de l’Avent au monde de la culture – et plus particulièrement de la culture suisse. Concerts annulés, musées fermés, représentations interdites… la crise du coronavirus a durement touché les artistes, tous domaines confondus. Afin de les soutenir à notre manière et de vous permettre de découvrir leurs univers aussi magiques que variés, nous vous invitons à ouvrir quotidiennement une nouvelle fenêtre, qui dévoilera chaque jour une personnalité. Suivez-nous au gré du mois de décembre et rencontrez ici une rappeuse du Valais, là un danseur de Bâle, ici une écrivaine de Thurgovie, là un trompettiste de Fribourg… End of insertion