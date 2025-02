Alpes et discrétion: la Suisse est le refuge parfait des célébrités

L'extérieur de la résidence suisse d'Audrey Hepburn. Henry Clarke/Condé Nast via Getty Images



Depuis des générations, la Suisse s’est forgé une réputation de refuge pour les célébrités cherchant à échapper à leur renommée. La vente de l’ancienne villa suisse de la star de cinéma Audrey Hepburn rappelle ce statut particulier.

Cette ferme du 18e siècle, située dans le village de Tolochenaz près de Lausanne, a appartenu à Audrey Hepburn de 1963 jusqu’à sa mort en 1993. La villa de 12 chambres et 8 salles de bains est actuellement mise en vente par ses propriétaires pour la modique somme de 19 millions de francs.

«Quand Audrey Hepburn a fêté ses 60 ans, on lui a envoyé 60 rosiers blancs. Elle a fait planter une roseraie, dont la moitié existe encore», explique la vendeuse Katharina Beaujolin à l’agence de presse Bloomberg.

L’actrice britannique est devenue célèbre dans le monde entier en jouant dans les films «Vacances romaines» (1953), «Breakfast at Tiffany’s» (1961) et «My Fair Lady» (1964). Après une série de succès cinématographiques et de récompenses, Audrey Hepburn décide de faire une pause dans sa carrière et se retire pour élever ses fils. Plus tard, elle sera ambassadrice de bonne volonté pour l’UNICEF, l’organisation caritative pour les enfants.

Audrey Hepburn disparaît en 1993 des suites d’un cancer. Elle est enterrée dans le cimetière du paisible village de Tolochenaz.

Comme l’actrice, plusieurs célébrités ont choisi la Suisse comme lieu de résidence pour son paysage et ses montagnes, son système fiscal et sa situation géographique, au centre de l’Europe.

Mais l’État alpin possède d’autres atouts inestimables pour les célébrités du monde entier: la paix et la discrétion.

La Suisse a offert à Audrey Hepburn un refuge loin des caméras et des gros titres des journaux qui traquaient chaque grande célébrité d’Hollywood.

Une enfance instable

La sérénité de la Suisse contraste également fortement avec l’enfance instable de la star de cinéma. Audrey Hepburn a grandi aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle aurait transmis des messages pour la Résistance malgré les sympathies présumées de ses parents pour la cause nazie.

Audrey Hepburn, photographiée avec son fils Luca Dotti, souhaitait un endroit tranquille pour élever sa famille. Condé Nast

Le père d’Audrey Hepburn, Joseph Hepburn-Ruston, a quitté la famille lorsqu’elle avait six ans, ce qui a profondément déstabilisé la jeune fille. Sean Hepburn Ferrer, son fils, décrit sa mère comme une femme modeste qui appréciait la paix et la sécurité offertes par la Suisse, un endroit où elle pouvait mener une vie normale.

Elle pouvait élever ses enfants loin du show-business, faire ses courses sans être harcelée par les photographes et discuter avec la population locale en français – l’une des cinq langues qu’elle parlait.

Des huguenots protestants fuyant les persécutions religieuses en France au 16e siècle à l’acteur comique et cinéaste Charlie Chaplin, qui a fui la chasse aux sorcières anticommuniste des années 1950 aux États-Unis, la Suisse a toujours été heureuse d’offrir un refuge neutre.

Un aimant à célébrités

À ce sujet, Michael, le fils de Chaplin, avait déclaré à swissinfo.ch en 2014: «C’était être en Europe loin des pressions d’Hollywood. Pendant les 25 dernières années de sa vie, il a eu une vie de famille, une routine et une stabilité émotionnelle ici en Suisse.»

Dans ses mémoires de 2014, Sophia Loren évoque son déménagement à Genève dans les années 1980. L’icône du cinéma italien a révélé qu’elle voulait trouver un endroit où elle et sa famille pourraient «se sentir plus en sécurité et vivre plus paisiblement». Et d’ajouter: «À Genève, je trouve de la joie dans les petites choses. Je passe mon temps à penser, à lire et à écrire.»

La Suisse a également offert à Tina Turner une échappatoire à son passé tumultueux. La star du rock s’est installée en Suisse en 1994 et a vécu dans une commune zurichoise paisible jusqu’à sa mort en 2023.

«En Suisse je me suis tout de suite sentie comme chez moi. C’est tout simplement parfait. Les gens respectent la vie privée des autres et prennent soin les uns des autres», a-t-elle déclaré en 2014.

De nombreuses célébrités ont marqué la Suisse comme Charlie Chaplin. Keystone – Noemi Cinelli

Quelques stars internationales ont également laissé leur marque dans leur pays d’adoption. C’est le cas du musée Chaplin’s World sur les rives du lac Léman ou de la statue en bronze de l’ancien chanteur de Queen Freddie Mercury à Montreux.

«Si vous voulez la tranquillité d’esprit, venez à Montreux», avait un jour déclaré le chanteur à propos de la pittoresque ville où il a passé les dernières années de sa vie.

Un mantra que d’autres célébrités ont adopté au fil des ans aussi bien du côté des acteurs, tels que David Niven et Roger Moore, que des sportifs de haut niveau, comme les légendes de la Formule 1 Michael Schumacher et Alain Prost.

