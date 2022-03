Art et travail ne font qu’un, le credo de Jean-Frédéric Schnyder à Berne

Jean-Frédéric Schnyder à la Kunsthalle de Berne. Eduardo Simantob/swissinfo.ch

Ces jours à Berne, deux expositions mettent en perspective le parcours singulier de Jean-Frédéric Schnyder, artiste suisse dont le projet a toujours été de ne rien projeter du tout. Tel qu’il le déclara en 1969. S’étalant sur plus de cinq décennies, ses œuvres dénotent une attitude particulière dans son approche de l’art. Une quête de la simplicité. Mais tout sauf une sinécure.

Tout commence à Berne, capitale bien endormie artistiquement à la fin des années 1960. Sous la direction du célèbre conservateur Harald Szeemann, la Kunsthalle – l’un des principaux musées de la capitale suisse – scrute alors les nouvelles tendances et attire sur place les plus brillants esprits d’une nouvelle génération d’artistes.

En 1969, avec d’autres jeunes créateurs suisses, Jean-Frédéric Schnyder gravite autour de la personnalité de Szeemann. Et participe à l’exposition devenue culte When Attitudes become Form (Quand les attitudes deviennent forme).

Cette expérience collective fut si saisissante qu’elle en constitue aujourd’hui encore l’un des jalons de l’histoire de l’art conceptuel. Au total, 69 artistes d’Amérique du Nord et d’Europe y avaient participé. Certains noms deviendront célèbres: Joseph Beuys, Bruce Naumann, Eva Hesse, Lawrence Weiner.

Avec la rétrospective que lui consacre la Kunsthalle de Berne, il semble désormais que la boucle soit bouclée pour Jean-Frédéric Schnyder. Peu enclin à s’exprimer devant un micro, ce dernier s’avère pourtant prolixe. On le sent comme à la maison en parcourant avec lui cette exposition, distillant au gré de la visite des anecdotes liées à chaque œuvre, le tout entrelardé de blagues.

Jean-Frédéric Schnyder jeune (à gauche) avec Françoise et Harald Szeemann (à droite) à Venise en 1968. Balthasar Burkhard, Katalog, 2017

Un tout petit cercle d’artistes

A propos de l’importance qu’a eue cette expérience vécue à la fin des années 1960 à Berne sur la suite de sa carrière, Jean-Frédéric Schnyder estime que «tout ça paraît si grand aujourd’hui». A l’époque, dit-il, «seul un tout petit cercle d’artistes» était concerné. «Il est vrai que le monde entier était alors venu jusqu’à Berne. Et nous pensions sincèrement que cette ville était alors le centre du monde.»

Mais cette folie projetant la capitale suisse sous les projecteurs n’a pas duré. Très vite, une partie de la population et les autorités ont demandé la tête de Szeemann, scandalisées en particulier par la performance produite par l’artiste américain Michael Heizer, lequel avait détruit le trottoir devant la Kunsthalle. Harald Szeemann avait été «invité à démissionner» de son poste un mois plus tard.

Sous l’impulsion du conservateur, qui a découvert le talent de Jean-Frédéric Schnyder, sa carrière a pris forme. Grâce aussi à l’atmosphère qui régnait alors à ce moment-là à la Kunsthalle, l’artiste est parvenu à se doter de suffisamment d’outils pour façonner son art et devenir… «un artiste sérieux».

Stilleben, JF+M, 1970 est la première peinture réalisée par Jean-Frédéric Schnyder, avec l’aide de sa femme Margret Rufener. Gunnar Meier Photography

En regardant la vie sur échasses de la photo précédente, Schnyder raconte que cette œuvre a été exposée à côté d’un portrait des Habsbourg lors de la première réunion du Forum économique mondial (WEF) à Davos, lorsqu'il s'appelait encore European Management Forum, en 1971. swissinfo.ch

Ces sept œuvres sont le seul échantillon de l’art de Schnyder réalisé pendant les années «swingin’ Bern» qui figure dans les rétrospectives. Alors que le lieu de l’action se trouvait alors à la Kunsthalle de Berne, cette série est présentée au Musée des Beaux-Arts (Kunstmuseum). swissinfo.ch

Jean-Frédéric Schnyder lors du tournage du film 22 Schweizer Künstler (22 artistes suisses, de Peter von Gunten), février 1969. Schnyder a également participé à l’exposition homonyme, organisée par Harald Szeemann à la Kunsthalle. Balthasar Burkhard, Katalog, 2017

Vue de l’exposition au Musée des Beaux-Arts de Berne (Kunstmuseum), avec l’Empire State Building (1971) au premier plan. La sculpture est composée de pièces de Lego, de chewing-gum, de bâtons d'encens et de néons, le tout placé au-dessus d’une valise métallique contenant un transformateur à haute tension. swissinfo.ch

Exterraner (Extraterrestre), 1974, miniature en résine synthétique sur étain (15,4 x 14 x 3 cm). Museum Of Fine Arts Bern, Switzerland, All Rights Reserved

Torse, 1980. Jean-Frédéric Schnyder affirme qu’il n'y a rien de symbolique ou d’ésotérique dans son travail. swissinfo.ch

How to Paint, 1973. swissinfo.ch

Teddy douce, 09.1984. Museum Of Fine Arts Bern, Switzerland, All Rights Reserved

Dritchi V, 1986. Le chien de Schnyder, Dritchi, un terrier tibétain, figure dans une série de huit tableaux réalisés en 1985-86. Museum Of Fine Arts Bern, Switzerland, All Rights Reserved

Dritchi VI, 1986. Les terriers tibétains sont vénérés au Tibet, où ils ne sont pas censés être vendus, mais seulement offerts en cadeau. Museum Of Fine Arts Bern, Switzerland, All Rights Reserved

Dritchi VIII, 1986. Il y a peut-être quelque chose à dire sur la projection, le transfert, l’alter ego et autres phénomènes psychologiques dans l’art de Schnyder. Mais l’artiste ne sera certainement pas d'accord. (Museum Of Fine Arts Bern, Switzerland, All Rights Reserved

Micky, 02.1985. Oui, vous avez deviné: c’est bien basé sur le célèbre personnage de Walt Disney. Museum Of Fine Arts Bern, Switzerland, All Rights Reserved

La peinture à contre-courant

Né en 1945, puis élevé dans un orphelinat, Jean-Frédéric Schnyder a d’abord été un artiste autodidacte. Son introduction au monde de l’art est d’abord liée à la pratique de la photographie. Ses premières œuvres ont ensuite été influencées par le pop art et l’arte povera post-minimaliste, comme l’atteste When Attitudes become Form. Mais lorsque l’effervescence autour de la Kunsthalle s’est évanouie, la trajectoire de Jean-Frédéric Schnyder a pris une autre tangente.

A la toute fin des années 1960, l’artiste apprend à dessiner et à peindre. De quoi décontenancer. Car à partir des années 1970, la peinture et le dessin ont été largement déconsidérés par le monde de l’art dit en mouvement. Schnyder opéra alors une nette rupture par rapport à ses contemporain-es.

Il est vrai que la mode était aux happenings, installations, concepts et autres performances pour essayer de libérer l’art de ses carcans et le projeter sur toutes les surfaces possibles et imaginables. Matérielles ou immatérielles. Dépassée, la peinture était vue comme politiquement morte et bourgeoise.

Quête de la simplicité

Précédant la Kunsthalle, le Musée des Beaux-Arts de Berne (Kunstmuseum) a également consacré une rétrospective, certes plus modeste, à Jean-Frédéric Schnyder. Des œuvres issues de la collection du musée ont ainsi pris place dans une salle.

«La danseuse de flamenco, 1973», un petit format issu de la série How To Paint (comment peindre). Composée au total de seize œuvres, cette série a été peinte à l’huile sur des cartons recouverts de toile. Autre particularité: les cadres ont été conçus à partir de boîtes de conserve. Bildkultur

A côté d’une impressionnante sélection de sculptures qui n’ont rien à envier au surréalisme, le Kunstmuseum présente aussi des peintures réalisées par Schnyder dès la fin des années 1960 en compagnie de sa femme Margret Rufener. Notamment la série How to paint (1973), titre donné en référence aux livres de bricolage de Walter T. Foster, très populaires à l’époque.

Les critiques d’alors n’avaient pas raté des œuvres situées, selon eux, à mi-chemin entre la blague et le kitsch. Mais avec le recul nécessaire, Jean-Frédéric Schnyder conteste aujourd’hui avec véhémence ces deux catégorisations.

Selon lui, la supposée «pauvreté» de ces toiles fait surtout résonance avec des croûtes réalisées par exemple par des peintres de rue. Celles qu’on trouve à coup sûr autour des sites touristiques ou dans les maisons les plus humbles des coins les plus pauvres du monde, en Amérique latine ou en Asie du Sud.

«L’intention qui sous-tendait cette série ne relevait pas seulement de l’expérience, précise Margret Rufener. Ce n’était pas non plus une blague. Schnyder était épris de ces sujets». L’artiste avait déjà levé une partie du mystère en déclarant que «l’ironie est trop ennuyeuse». Pour lui, un tableau représente un labeur. «Je ne peux m’engager dans un tel travail avec une pensée toute faite. Il est donc crucial de garder une part de joie».

Juste du travail

De fil en aiguille, la peinture est devenue son expression favorite. Dans les années 1980 et 1990, il endossa même la posture de peintre itinérant, créant des séries qui explorent le banal, à l’affût des formes simples de la beauté.

Le Lorrainebrücke à Berne. 2008 Museum Of Fine Arts Bern, Switzerland, All Rights Reserve

L’artiste enfourche alors sa bicyclette ou prend régulièrement le train pour aller visiter des lieux communs, rencontrer des gens dans leur quotidien. Il se met alors à produire des toiles tout aussi ordinaires, se rapprochant d’une forme de beauté supérieure qu’il définit lui-même comme "la vraie vie". Cette série comprend par exemple des peintures de salles d’attente (Wartsäle), de petits bancs (Bänkli) ou encore des couchers de soleil sur le lac de Zoug.

En parcourant avec lui la rétrospective que lui consacre la Kunsthalle, lui revient à l’esprit une anecdote remontant au jour où il avait commencé de peindre des ponts d'autoroute. Passant par là, une patrouille de police avait dit apprécier ses toiles. Pendant qu’il peignait, des camionneurs l’avaient salué en levant leur doigt du volant. Il leur avait répondu en levant son pinceau. En réalité, Schnyder ne s’est jamais senti très à l’aise sur le piédestal de l’artiste.

Mais cette discrétion ne l’a pas empêché de fréquenter le gratin artistique, ni de représenter même une valeur marchande dans le milieu de l’art. Outre ses deux participations à la Documenta, qui se tient tous les cinq ans à Kassel, dans nord de l’Allemagne, Schnyder a aussi représenté la Suisse à la Biennale de Venise en 1993. Ses œuvres ont déjà été exposées à travers l’Europe et les États-Unis. Pour être présent sur le marché de l’art, une galerie influente avec pignon sur rue à Zurich et New York, Eva Presenhuber, l’a aussi pris en charge.

La manière de travailler de Jean-Frédéric Schnyder a ceci de particulier qu’il ramasse les matériaux qui lui tombent sous la main. Des déchets, du bois, jusqu’à des pièces de Lego. La taille de ses œuvres est très dépendante par conséquent des matériaux trouvés. «Pour lui, la pluralité dans les styles n’est pas une posture, mais plutôt le résultat d’une pratique rigoureuse», résume le critique d’art suisse Hans Rudolf Reust. Schnyder explique lui-même qu’il ne fait que s’en tenir aux bases: peinture, dessin, sculpture. Ceci sur petit ou grand format.

«das Andere» (2014-2021) L’œuvre originale comptait plus de 14’000 pièces. Une version plus petite de 9’216 pièces est présentée à la Kunsthalle de Berne. Gunnar Meier Photography

La Kunsthalle expose aussi des sculptures ainsi que ses travaux de menuiserie. Des «trucs de charpentier», résume-t-il. Et parmi ceux-ci, quelque 9000 petites croix en bois extraites des près de 14’000 qu’il a sculptées, puis collées. Elles sont bien en vue. Sur un autre mur sont exposés également les outils qu’il a lui-même utilisés pour sculpter. Accrochés à une ficelle comme à une chaîne.

Mais pourquoi diable des croix? «Il n’y a aucun ésotérisme là-dedans, se défend Jean-Frédéric Schnyder. C’est juste la forme la plus simple que l’on puisse produire avec deux bouts de bois. Chacun y voit ce qu’il veut bien y voir.

Les caméras de sécurité affichées sur les murs font également partie de l’installation, mais elles ne sont pas allumées. Gunnar Meier Photography

Difficile à vendre tout de même… de la colle sur la croix du Sauveur dans ce qui ressemble à un gigantesque cimetière miniature. Vraiment aucun symbole?

Il y a peut-être quelque chose de très suisse dans sa réserve et son anti-intellectualisme. Terre-à-terre et fidèle à l’ordinaire, Jean-Frédéric Schnyder aime partir d’une situation sérieuse pour la transformer ensuite en blague, objet de moquerie ou énigme. A vous d’en saisir le sens. Lui ne résoudra pas l’énigme.

