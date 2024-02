Atelier d’exploration par le mouvement

Précédent Suivant Les participant-e-s à l'atelier miment les gestes de la danseuse qui sera sur scène lors du spectacle qu'ils et elles verront plus tard. Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch L'actrice Samantha van Wissen, seule sur scène, va jouer tous les personnages de la pièce. Pour les distinguer, elle attribue à chacun un geste: les mains encerclant le visage introduisent Bathilde, le personnage qui porte un grand collier en parure. Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch Les personnes voyantes aident les malvoyantes à ajuster leur posture lorsqu'en exécutant les indications entendues le résultat obtenu diffère de la pose de l'instructeur. Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch Certaines personnes aveugles ou malvoyantes sont venues accompagnées par des proches ou des bénévoles de l'association Ecoute Voir. Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch Dans le spectacle "Giselle..." l'actrice fait usage de la pantomime. Pour que les spectateurs aveugles et spectatrices malvoyantes comprennent la description de ces scènes, on leur fait essayer de mimer la présence d'un mur devant leurs mains. Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch En se mettant soi-même dans les positions que l'actrice aura plus tard sur scène, les participants malvoyants peuvent se faire une idée de la gestuelle qui leur sera décrite à travers le casque audio. Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch "Il faut imaginer que le talon d'un des pieds vient toucher la pointe de l'autre pied, pas l'orteil, mais juste devant nous, à la racine du gros orteil. Ça, c'est la troisième position de la danse classique." Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Céline Stegmüller

Céline a rejoint swissinfo.ch en 2018 en tant que journaliste vidéo pour le projet 'Nouvo in English', immédiatement après son diplôme à l’Académie du journalisme et des médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel. Originaire du Tessin, elle a filmé, écrit et interviewé des gens dans la Suisse entière depuis qu’elle a reçu sa première ‘carte de presse’ à l’âge de 11 ans lors d’un camp scolaire.

Lors des spectacles de danses, l’association Ecoute Voir propose des ateliers aux spectateurs et spectatrices malvoyants. Pendant une heure, les participant-e-s découvrent quelques mouvements clés du spectacle auquel ils et elles assisteront, et les exercent pour les ressentir dans leur corps. L’atelier se conclut par une visite de plateau, pour se représenter l’espace scénique, découvrir les objets de scène, et parfois même se familiariser avec les voix des acteurs et actrices qui joueront la pièce.