Barbie, une icône mondiale aux origines suisses

Le 20 juillet, le film consacré à Barbie, la poupée emblématique qui a marqué l’enfance de plusieurs générations est sorti en salles. Une longue histoire qui a débuté en Suisse dans les années 1950.

Cet été, que vous le vouliez ou non, vous serez emporté par une immense vague rose. En effet, vous verrez cette couleur un peu partout, s’insinuant dans votre vie de tous les jours. C’est l’effet de la vaste campagne de marketing qui accompagne depuis des mois la sortie du film Barbie dans les cinémas du monde entier.

Le long métrage de Greta Gerwig, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, est plus qu’un film: c’est une expérience qui fait un clin d’œil surtout à la génération Millennial (mais pas seulement, car les filles et les garçons d’aujourd’hui y jouent encore), qui a grandi avec la poupée iconique, sa maison à ascenseur, la piscine à bulles, les différentes tenues, les chevaux, etc. Bref, un vrai retour dans le passé.

Mais c’est aussi une façon de remettre la poupée au goût du jour grâce à la vaste stratégie mise en place sur les réseaux sociaux et aux différentes collaborations avec des marques de mode et de cosmétiques lancées par Mattel, l’entreprise américaine de jouets. Les hashtags #barbiecore et #kencore font rage sur TikTok. Grâce au Barbie Selfie Generator, on peut se transformer en Barbie ou en Ken en un clic, et sur Airbnb, il est possible de réserver (même si en réalité, il n’y a pas de disponibilité jusqu’en 2025) une nuit dans la maison de Barbie à Malibu. Bref, si l’on veut, on peut s’immerger totalement dans le monde coloré de Barbie.

Barbie «naît» en Suisse

Mais comment et où est née cette poupée? Nicoletta Bazzano, professeure associée d’histoire moderne au département des sciences humaines, des langues et des biens culturels de l’université de Cagliari et auteur du livre La donna perfetta. Storia di Barbie (La femme parfaite. L’histoire de Barbie) nous aide à la comprendre. Barbie est née en mars 1959 grâce à Ruth Handler, l’épouse d’Elliot Handler, qui, avec son associé Harold «Matt» Matson, a fondé la société Mattel (le nom dérive de la fusion de leurs noms, Matt et Elliot). Et elle est née à l’occasion d’un voyage en Suisse. C’est là que Ruth Handler, accompagnée de sa famille, a vu pour la première fois une poupée qui n’existait pas sur le marché américain.

«Alors qu’elle se promenait avec ses enfants et son mari à Zurich ou à Lucerne – Ruth Handler donne les deux versions dans ses souvenirs – elle a vu dans un bureau de tabac une poupée que sa fille Barbara a tout de suite voulu avoir, explique la professeure. Il s’agissait de Lilli, une poupée de 29 centimètres et demi vendue dans un magasin fréquenté par des hommes et inspirée d’un personnage d’une bande dessinée publiée dans le journal Bild. Il ne s’agissait pas d’une poupée-jouet, mais plutôt d’un ornement. Ruth Handler l’a ramenée chez elle et l’a transformée en Barbie (nommée d’après sa fille Barbara – Ken a été nommé d’après son fils Kenneth, NDLR)».

«La diva»

Barbie n’était cependant pas la poupée typique avec laquelle les petites filles avaient l’habitude de jouer, car elle avait les traits d’une femme, ou plutôt d’une diva. «Barbie est une diva, Ruth Handler avait travaillé dans sa jeunesse à la Paramount; elle connaissait donc le monde du cinéma et le monde du cinéma a inévitablement influencé l’imagination même des enfants aux États-Unis. Barbie est un mannequin avec une riche garde-robe». Le succès fut immédiat, mais aussi accompagné de critiques, car «les petites filles se voyaient offrir une poupée à la poitrine généreuse, aux jambes très longues, une poupée qui représentait ce qu’elles auraient voulu devenir», poursuit Nicoletta Bazzano.

La transformation de Barbie

Barbie dans ses premières années reflète la société dans laquelle elle vit, «elle exerce un petit nombre de métiers, comme baby-sitter ou hôtesse d’accueil, des tâches purement féminines, et a aussi des vêtements pour la cuisine ou la robe de mariée qu’elle continuera d’avoir au fil des années», rappelle la professeure. Mais en raison des critiques des féministes tant aux États-Unis qu’en Europe, la poupée blonde s’émancipe et devient «la fille qui peut tout faire et commence à collectionner les métiers: il y a ainsi la Barbie pompier, l’astronaute, la candidate à la présidence des États-Unis ...».

Puis, dans les années plus proches de nous, Mattel a également commencé à travailler sur son physique (plus de taille 99-55-83), mais des Barbie plus petites, plus rondes, handicapées ont été mises sur le marché, dans un discours d’inclusivité.

Barbie et la société

«Barbie a absorbé tout ce qu’elle a produit dans le monde occidental et n’est jamais allée plus vite que la musique; elle s’est toujours conformée aux valeurs et a commencé à progresser. En Orient, en revanche, elle était si innovante qu’elle a été diabolisée. Il a été interdit dans tout le monde musulman parce qu’il véhiculait un message d’idéal de femme indépendante. Ce n’est pas un hasard si une jumelle a été inventée, elle s’appelle Jasmine, elle est strictement voilée et a parmi ses accessoires le tapis de prière ; elle possède toutes ces caractéristiques qui peuvent amener les filles qui jouent avec elle à élaborer un idéal féminin qui est accepté dans cette société», ajoute Nicoletta Bazzano.

Barbie et le monde

Barbie a changé au fil des décennies: de la femme au foyer à la femme capable de tout faire et de représenter au mieux toutes les aspirations des petites filles.

Dans le film, Barbie est également confrontée à un défi sans précédent. À un moment donné, elle découvre qu’elle a les pieds plats, une nouveauté puisque sa silhouette classique repose sur une semelle particulièrement arquée, conçue pour un talon très haut. «Cela change sa perspective, souligne enfin Nicoletta Bazzano. En effet, elle ne porte plus de talons roses, mais des chaussures ordinaires, et là, son regard sur le monde change inévitablement.»

