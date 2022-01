Celestino Piatti - l'homme derrière les hiboux

Thilo Beu

Ses graphismes ont fait la couverture de plus de 200 millions de livres en Europe et ses affiches ont marqué la Suisse pendant des décennies. En janvier 2022, le graphiste Celestino Piatti aurait eu 100 ans. Qui était l'homme derrière les hiboux et à quoi tenait son immense succès?

Dans une librairie d'occasion suisse, il est impossible de ne pas tomber sur un livre dont Celestino Piatti a réalisé la couverture - il en a créé plus de 6300, rien que pour la maison d'édition allemande dtv, imprimées avec un tirage total de 200 millions d'exemplaires.

Enfant d'une fille de paysans zurichois et d'un sculpteur tessinois, il s'est mis à son compte à l'âge de 26 ans, après avoir suivi une formation de graphiste. L'œuvre immense de sa vie ne comprend pas seulement des couvertures de livres, mais aussi des peintures, des lithographies, des illustrations, des livres pour enfants et des sculptures. Ses affiches publicitaires, en particulier, ont marqué le paysage routier pendant des décennies.

Bâle-Campagne: dans les archives Piatti s'entassent des tableaux, des affiches, des livres, des rouleaux, des cartes et des sculptures. "Votre père était-il un bourreau de travail?" demandé-je à Barbara Piatti, fille de Celestino Piatti, qui me guide à travers l'atelier. "Oui, c'était un bourreau de travail. Mais il n'y avait pas de séparation entre le travail et la vie de famille. La porte de son atelier, qui se trouvait dans notre maison, était ouverte et nous ne nous faisions jamais renvoyer". Celestino Piatti

"Je n'ai jamais vu mon père sans carnet de notes, il faisait sans cesse des croquis. Comme les premiers pas de l'homme sur la lune, qu'il a dessinés devant l'écran de télévision emprunté pour l'occasion". Ester Unterfinger/swissinfo.ch

Le style incomparable de Piatti. L'affiche pour les courses de chevaux de Bâle, 1960, était un sujet prisé. Les collectionneurs s'adressaient directement à l'imprimerie pour la commander. L'affiche "The Fight" pour le championnat du monde de boxe poids lourds de 1971 est également devenue icônique. www.celestino-piatti.ch

"Lorsque Celestino a ouvert son entreprise avec sa première femme Marianne Stricker dans l'après-guerre, ils étaient dépendants de chaque commande qu'ils pouvaient recevoir. La publicité pour des produits de consommation était au début la base de leurs revenus". Ester Unterfinger/swissinfo.ch

Plus tard, il est devenu plus engagé politiquement. "Le matin du 2 août 1968, on a appris que la Tchécoslovaquie était occupée par l'Union soviétique. Mes parents étaient horrifiés. Mon père a immédiatement dessiné une affiche et mes parents - il avait entre-temps épousé la journaliste Ursula Piatti - ont lancé une collecte de signatures. Ils ont déposé les 75 000 signatures à l'ambassade de Russie à Berne", raconte leur fille Barbara Piatti. A droite: Piatti a contribué à la couverture du magazine satirique "Nebelspalter" entre 1968 et 1978. www.celestino-piatti.ch

Autoportrait dans ses jeunes années. Ester Unterfinger/swissinfo.ch

Celestino Piatti a réalisé plus de 6300 couvertures de livres pour la maison d'édition dtv. A-t-il lu tous les livres? "Oui, nous recevions des caisses de livres à couverture cartonnée. Souvent, nous le voyions avec un livre à la main et, plus tard, nous avons retrouvé ses notes. Les seules exceptions sont les séries scientifiques, pour lesquelles il a développé la typographie et créé un code couleur spécifiques pour la série". Ester Unterfinger/swissinfo.ch

"Pour que mon père puisse créer une image ou un condensé pour une couverture, il devait au moins feuilleter chaque livre. C'était une nécessité pour lui". www.celestino-piatti.ch

Piatti est connu pour ses chouettes. Pourquoi les a-t-il peintes inlassablement? "Comme la chouette vous regarde de face, elle peut exprimer n'importe quel sentiment. Elle peut avoir l'air amoureux, triste, fâché ou en colère, cela se reflète sur son visage". Image tirée du livre pour enfants "Eulenglück". www.celestino-piatti.ch

"Ce sont mes hiboux préférés, ils ont été accrochés dans ma chambre d'enfant pendant des années. Les yeux d'un hibou sont disproportionnés, ce qui les rendait particulièrement attrayants pour mon père. Personnellement, je préfère les tigres ou les lions de Celestino. Je les trouve plus puissants, plus humoristiques", dit Barbara Piatti. Ester Unterfinger/swissinfo.ch

Celestino Piatti a illustré sept livres pour enfants. "Si je pouvais demander quelque chose à mon père après coup, ce serait pourquoi il n'a pas illustré plus de livres pour enfants", songe Barbara Piatti. Double page du livre pour enfants "ABC des animaux", qui a été traduit en plusieurs langues. www.celestino-piatti.ch

Le livre pour enfants ABC a été créé dans l'atelier de Piatti à Paris, où il se consacrait à des travaux artistiques. Celestino Piatti n'a-t-il jamais connu de crise créative? "Non, il n'en a jamais eu. Il a souvent été tiraillé entre le travail libre et le graphisme sur commande". www.celestino-piatti.ch

Dans une interview de 1992, Celestino Piatti a déclarait: "Chaque fois que je voulais peindre, le graphiste pur-sang se mettait en travers de mon chemin. Et quand je faisais du graphisme, j'aurais préféré peindre". Affiche pour une exposition Piatti à la Gallery A de Sydney, 1968. www.celestino-piatti.ch

En 1982, il a peint une grande fresque dans la vieille ville de Thoune, dans le cadre d'une action en plein air qui a duré plusieurs jours, pour lancer un appel urgent à une meilleure protection de l'environnement: "Prendre soin de la terre, de l'eau et de l'air - aujourd'hui et à l'avenir". www.celestino-piatti.ch

Celestino Piatti a été actif sur le plan artistique pendant 67 ans avant de décéder en 2007. En mars 2022, un timbre-poste spécial représentant Piatti sera émis par la Poste suisse. S'agira-t-il d'une chouette? www.celestino-piatti.ch

Sa marque de fabrique? Des couleurs vives, encadrées par des contours noirs. Mais d'où venait la fascination qu'il exerçait sur un large public?

SWI s'est entretenu avec Philipp Messner, responsable de la collection d'affiches de l'école de design de Bâle, pour savoir ce qui a fait de Piatti l'un des graphistes suisses les plus populaires du 20e siècle.

swissinfo.ch: Pourquoi Celestino Piatti a-t-il eu autant de succès?

Philipp Messner: Il a tout simplement fait les choses correctement, c'était un graphiste extrêmement compétent, un expert. Il a connu ses premiers succès en tant que graphiste d'affiches. Peu après s'être mis à son compte en 1948, l'un de ses travaux a été élu parmi les meilleures affiches suisses de la même année.

La Suisse était alors à l'apogée de l'affiche, qui se caractérisait notamment par une compétition artistique productive entre les graphistes. La barre était placée très haut, si l'on pense par exemple à des contemporains comme Herbert Leupin et Donald Brun - tous deux plus âgés que Piatti de quelques années et également actifs à Bâle à la même époque.

Si le style typique de Piatti a fait ses preuves pendant des décennies sans se lasser, c'est sans doute parce que le créateur a toujours réussi à condenser des idées de manière concise et surprenante dans une image. Dans son graphisme, Celestino Piatti ne s'est jamais reposé sur ses lauriers. Il a constamment recherché la meilleure variante possible.

Celestino Piatti s'est efforcé de créer de nouvelles formes: à gauche, l'affiche pour le Ballet de Bâle, qu'il a peinte directement avec le tube de peinture, à droite l'affiche pour la montre Submariner de Rolex. www.celestino-piatti.ch

Comment a-t-il si bien su saisir l'esprit du temps qui régnait alors?

Au milieu des années 1950, il a trouvé son style illustratif typique, avec ses surfaces colorées et ses lignes de contour noires épaisses qui font penser à des vitraux. Le «style Piatti» est très reconnaissable et le créateur est ainsi devenu lui-même une marque.

La jovialité évidente de ses créations en fait aussi partie. Ses images transmettent une profonde humanité, même dans des publicités de produits profanes.

En cela, il était plus qu'un graphiste publicitaire, il était quelque part toujours un artiste. Les animaux humanisés qui peuplent ses affiches depuis les années 1950 sont, dans leur mignonnerie, exempts de calcul ou de cynisme. Elles transmettent un regard affectueux sur le monde. Je pense que c'est là que réside une qualité particulière du travail de Celestino Piatti, grâce à laquelle il a réussi à établir une relation avec son public.

Comment a-t-il réussi, en tant que Suisse, à acquérir une notoriété internationale?

Ce qui a été déterminant pour son succès international, c'est avant tout sa collaboration avec la maison d'édition Deutscher Taschenbuchverlag (dtv), qui s'est lancée sur le marché en pleine croissance du livre broché. En 1961, Celestino Piatti a développé pour cette dernière un concept de présentation typographique pionnier et homogène. Au cours des 35 années suivantes, il a fourni des illustrations pour plus de 6000 couvertures de livres, qui ont été imprimées avec un tirage total de plus de 200 millions. Dans l'espace germanophone, le graphisme de Piatti est ainsi irrévocablement entré dans la mémoire collective.

Celestino Piatti a souvent été loué pour son trait sûr. Pour rendre Bertold Brecht de manière caractéristique, il a fait 28 essais au pinceau et à l'encre de Chine. A droite: le motif choisi pour la couverture du livre, 1965. www.celestino-piatti.ch

Malgré son goût pour l'expérimentation, un motif récurrent est la chouette. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet?

Celestino Piatti n'a dessiné aucun autre animal aussi souvent que la chouette. La première fois qu'elle apparaît, c'est en 1957, comme symbole classique de la sagesse, sur une affiche d'image pour l'industrie suisse du livre.

Dans l'univers de Piatti, la chouette est intelligente, douce et serviable - des qualités qui avaient une grande importance pour Piatti. D'une part, le visage de la chouette, qui la distingue des autres oiseaux, invite à l'humanisation. D'autre part, lorsqu'on voit une chouette de Piatti, on remarque en premier lieu ses grands yeux et son regard pénétrant. En tant que graphiste et artiste, Piatti était sans aucun doute un visuel, pour qui l'observation était une partie importante du travail et de la vie. Je vois dans l'étude du motif de la chouette une confrontation avec soi-même et son rôle dans le monde - une confrontation qui ne finit jamais.

Couverture du livre pour enfants “Eulenglück”. www.celestino-piatti.ch

