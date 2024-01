Chronique d’un déclin: 175’000 photos sur l’histoire industrielle de la Suisse en ligne

Ouvriers dans l'usine de machines Bell-Escher Wyss, Kriens, 1994. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Bärtschi, Hans-Peter

L’historien de l’industrie zurichois Hans-Peter Bärtschi a documenté la disparition du secteur en Suisse. Aujourd’hui, 175’000 de ses clichés ont été traités et sont désormais librement accessibles en ligne.

La plus ancienne photo de ses archives date du 13 janvier 1963 et montre la collision d’une locomotive d’usine à gaz avec un trolleybus, capturée depuis la fenêtre de sa chambre à Winterthour. C’est un peu le thème de sa vie: les chemins de fer et l’industrie.

Des archives industrielles colossales Les archives photographiques qui ont été transférées à la bibliothèque de l’EPFZ comprennent environ 260’000 clichés. Depuis le mois d’octobre, la majeure partie de ces 175’000 images est accessible librement et peut être utilisée à toutes fins grâce à une licence Creative Commons ouverte (CC BY-SA 4.0). Les photos couvrent une période de 56 ans, de 1965 à 2021, et constituent les plus grandes archives sur l’histoire industrielle suisse récente. D’autres images devraient venir s’y ajouter prochainement, indique-t-on à l’EPFZ. Au total, quatre étudiants auxiliaires de la bibliothèque de l’EPF ont travaillé pendant quatre ans à la numérisation de ces données. Dans un deuxième temps, les fonds seront indexés avec l’aide de l’intelligence artificielle, explique Nicole Graf. Un programme analyse le contenu de l’image et émet des «auto-tags». La liste alphabétique des auto-tags va de «charognard» à «bois de cyprès». Mais il faut garder à l’esprit que le logiciel puisse se tromper, ou ne pas distinguer, par exemple, un boulier d’un rouleau pour le massage des pieds. End of insertion

Hans-Peter Bärtschi se déplace avec son appareil photo depuis l’âge de 13 ans. Il a commencé par photographier des locomotives à vapeur et électriques, des trams, des trolleybus et des bâtiments industriels des environs. Pour l’inventaire des Chemins de fer fédéraux (CFF), sa première grosse commande, il a immortalisé toutes les gares CFF.

Il a ainsi rassemblé un nombre presque incalculable de clichés. Le fait que beaucoup de ses premières images ferroviaires aient été prises en hiver s’explique par une raison simple: par temps froid, on voit mieux la vapeur d’une locomotive de train à vapeur.

Halle dans la fabrique de machines Bell-Escher Wyss, Kriens, 1994. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Bärtschi, Hans-Peter

Le chroniqueur du déclin

Dès 2014, Hans-Peter Bärtschi a remis son héritage aux archives photographiques de la bibliothèque de l’EPFZ à Zurich. «C’était un moment très émotionnel, car les images revenaient là où tout avait commencé pour lui», se souvient Nicole Graf, la directrice des archives photographiques. Hans-Peter Bärtschi a obtenu son diplôme d’architecte en 1976 et y a également rédigé sa thèse en 1980.

Le photographe est devenu - sans l’avoir voulu - le chroniqueur du déclin de l’industrie suisse. Une réalité qui l’a déprimé et mis en colère toute sa vie; pour lui, la disparition de l’industrie n’est pas simplement une conséquence de la mondialisation, mais aussi le résultat d’une pensée du profit dans une économie de plus en plus dominée par la finance.

Hans-Peter Bärtschi a un jour comparé la fin de l’industrie suisse au «grounding» de Swissair, que personne n’a vu venir parce qu’il ne s’est pas produit en quelques mois, mais sur une période de 30 ans.

Trolleybus, photographié depuis la chambre d'enfant de Bärtschi à Winterthour, 1968. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Bärtschi, Hans-Peter

L’architecte porte forcément un regard rétrospectif; il a néanmoins constaté que la Suisse a réussi à intégrer l’innovation. La transformation de l’industrie horlogère, avec des produits bon marché comme la Swatch et des montres haut de gamme comme la Moonwatch d’Omega, en est un exemple: avec Stadler Rail, la fabrication de locomotives et de trains a pu connaître un nouvel essor.

Ses voyages à l’étranger occupent une place importante dans sa documentation photographique: au cours de sa vie, il a visité 120 pays, certains à plusieurs reprises, en se concentrant toujours sur la documentation de l’industrie, notamment le chemin de fer.

Petit garçon déjà, Hans-Peter Bärtschi observait les trains depuis une cabane de garde-barrière; comme il l’écrivait lui-même, ces engins étaient devenus pour lui «le secret d’une auto-occupation silencieuse et l’incarnation d’une nostalgie lointaine». Adulte, Hans-Peter Bärtschi a mené des recherches sur les trains à vapeur voués disparaître - dans le monde entier.

Il est l’un des derniers témoins à avoir documenté les trains à vapeur pakistanais à voie étroite à la frontière afghane, les chemins de fer vers l’industrie lourde dans l’Oural ou les trains coloniaux en Afrique de l’Est.

Salles d'usine vides dans une ancienne filature à Aathal près de Zurich, 1986. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Bärtschi, Hans-Peter

Au cours de sa vie, Hans-Peter Bärtschi a rédigé de nombreuses expertises pour des projets d’histoire industrielle. Il a également été sollicité pour le chemin de fer de l’Albula, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. En 1991, il a fondé la Société suisse d’histoire de la technique et de l’industrie (SGTI), qui est devenue une voix importante dans le domaine de l’histoire industrielle.

La méticulosité avec laquelle Hans-Peter Bärtschi travaillait frôlait parfois l’obsession; des archives tout aussi riches de documents et d’objets imprimés, dont font partie, outre les panneaux des trains CFF, de nombreuses maquettes de gares et d’installations industrielles réalisées avec amour, complètent ses propres photographies.

Il possède également un train miniature, qui circule aujourd’hui dans l’appartement, et que sa femme fait tourner une fois par semaine pour qu’il ne prenne pas la poussière.

Baden, BBC, 1991. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Bärtschi, Hans-Peter

N’ayant pas trouvé de partenaire externe pour cette énorme documentation - plus de dix tonnes de matériel au total - ils ont opté pour une autre solution en l’apportant à leur propre fondation. Ils ont ainsi acheté un appartement d’archivage à Zinzikon, près de Winterthour. Ainsi, cette collection devrait survivre à ses deux fondateurs, Hans-Peter Bärtschi et son épouse Sylvia Bärtschi-Baumann.

Du communiste à l’amoureux des trains

Hans-Peter Bärtschi a voyagé à l’étranger en tant qu’étudiant dans les années 1970 et 1980 et a également visité certains pays communistes et du bloc de l’Est: Albanie, Roumanie, Yougoslavie et Chine. Il est intéressant de noter qu’entre 1973 et 1987, il était membre d’un parti communiste dissident, à savoir le KPS/ML maoïste.

Cette appellation désigne le Parti Communiste Suisse/Marxistes-Léninistes. Hans-Peter Bärtschi a évoqué cette période de sa vie en 2008 dans son livre «Der Osten war rot». Cet ouvrage autobiographique se lit aujourd’hui presque comme une étude ethnographique, empreinte d’ironie. La Chine, et donc Mao Tse Toung, ont servi de modèle pour le parti, tandis que l’Union soviétique de l’époque était considérée comme l’ennemi principal.

Zurich, Schlieren, usine à gaz, 1980. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Bärtschi, Hans-Peter

Les membres du parti KPS/ML - qui ne devaient pas être plus de 80 - ne connaissaient pas les dirigeants et ne savaient même pas leur nom; l’un des supérieurs connus était surnommé le «petit Lénine», un autre «petit Staline».

Il y avait une certaine admiration pour le dictateur russe Staline, qui culminait dans la formule «Staline était bon à 70% et mauvais à 30%». Le parti surveillait également les activités privées de ses membres. Hans-Peter Bärtschi devait donc faire approuver chaque voyage à l’étranger par ses supérieurs du parti.

Au fil du temps, le photographe s’est rendu compte que le parti présentait des caractéristiques sectaires et a pris ses distances. Il est étonnant que ce soit lui, fondateur d’une section scoute antiautoritaire par le passé, qui se soit engagé dans un parti strictement organisé et dirigé de manière autoritaire. La raison pour laquelle son adhésion y a duré près de vingt ans reste obscure, même après la lecture du livre.

Les origines de Hans-Peter Bärtschi, dont il était fier, expliquent sans doute l’estime dont il jouissait au sein du parti. Il était issu d’une famille ouvrière: son père travaillait comme chauffeur pour une brasserie, sa mère cousait à domicile. En 1957, la famille a déménagé à Winterthour, au milieu d’un quartier industriel: on y trouvait une partie de l’usine du groupe industriel Sulzer, la fabrique suisse de locomotives et de machines SLM, l’usine à gaz de la ville et la gare de triage.

Centrale électrique de 1912 à Augst-Whylen. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Bärtschi, Hans-Peter

