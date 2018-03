Clin d'oeil judiciaire au futur Musée Chaplin

Le futur musée aura pour mission de mettre en valeur l'héritage du cinéaste britannique dans le Manoir de Ban. La demeure où Charlot a vécu les 25 dernières années de sa vie doit être réaménagée avec des salles d'expositions permanentes, un cinéma de 200 places, une scène extérieure, une boutique et une brasserie. Craignant les nuisances liées à l'implantation d'un tel musée, un voisin avait contesté le plan de quartier «Manoir de Ban», approuvé en 2006 par le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud. En dernière instance, le TF écarte l'ultime recours du voisin. Il juge que les diverses carences dénoncées par l'opposant au projet, notamment celles qui concernent la délimitation de la zone forestière, ne justifiaient pas une annulation de toute la procédure. Vendus par la famille Chaplin, le domaine et la demeure où vécut Chaplin ont été acquis par deux investisseurs luxembourgeois. Une société anonyme assure le développement du projet muséographique. Elle devrait récolter une trentaine de millions de francs afin de disposer des fonds nécessaires à la réalisation du projet.

