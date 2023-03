Critiqué à Zurich, loué à l’international: David Chipperfield remporte le prix Pritzker

David Chipperfield pose lors de l'inauguration du nouveau bâtiment du Kunsthaus Zurich. Keystone / Walter Bieri

Un rayonnement international encore plus grand pour l'architecture en Suisse: l'architecte de la dernière extension du Kunsthaus de Zurich reçoit le prix Pritzker, également considéré comme le prix Nobel des architectes.

L'architecte de l’annexe du Kunsthaus de Zurich est à nouveau sous les feux de la rampe internationale: David Chipperfield a reçu mardi le prix Pritzker, doté de 100'000 dollars.

Il s’agit de la plus haute distinction du monde de l’architecture, souvent comparée au prix Nobel, mais son histoire remonte à moins longtemps: alors que le prix portant le nom d'Alfred Nobel est décerné depuis 1901, la distinction fondée par le couple Jay et Cindy Pritzker n'existe que depuis 1979.

Comme d'autres prix, le prix Pritzker a longtemps suivi une image traditionnelle des rôles: lors de ses 22 premières éditions, il a été attribué exclusivement à des artistes bâtisseurs masculins âgés, ou plus précisément âgés d'au moins 50 ans. Jusqu'en 2000, il s'agissait exclusivement de personnes individuelles. Ce n'est qu'ensuite que les statuts ont été modifiés pour les deux premiers lauréats suisses, les Bâlois Jacques Herzog et Pierre de Meuron, et que des équipes ont été admises.

L'extension a fait du Kunsthaus de Zurich le plus grand musée d'art de Suisse en 2021. © Keystone / Christian Beutler

Refléter l'esprit du temps

La liste des lauréats est encore aujourd’hui influencée par l’air du temps: en 2004, une femme Zaha Hadid, décédée entre-temps, a été récompensée pour la première fois. D'autres ont suivi, y compris des équipes plus jeunes et même des équipes de trois personnes.

Ces trois dernières années, le jury s’est résolument adapté à la modernité. En 2020, il a récompensé une équipe exclusivement féminine, les Grafton Architects de Dublin. En 2021, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, deux architectes surtout connus pour leurs transformations et leurs interventions minimales, ont été récompensés. En 2022, le prix a été décerné pour la première fois à un architecte d'origine africaine, Francis Kéré. En 2023, une figure masculine reçoit à nouveau cette distinction suprême pour l'œuvre d'une vie architecturale.

L'art de la construction du bureau d’architecture de David Chipperfield, qui a des sièges à Londres, Berlin, Milan et Shanghai, présente de nombreuses facettes, le souci de l'existant tout comme les nouvelles constructions. Ce qui relie l'ensemble de l'œuvre, c'est le calme et l'élégance, la rigueur formelle et la matérialisation durable, souvent en pierre.

Son nom complet, Sir David Alan Chipperfield CH, décrit son engagement envers ses origines britanniques et la société dans son ensemble. Le «CH» représente l'ordre des «Companions of Honour» fondé par le Royaume-Uni et le Commonwealth, dont il est membre depuis 2020.

Son œuvre très vaste explore toutes les tailles et tous les continents, des petits bâtiments de musée en Angleterre ou au Mexique au spectaculaire America's Cup Building à Valence, en passant par une chapelle au Japon et le siège de la BBC en Écosse.

Le public germanophone connaît surtout la galerie James Simon sur l'île des musées de Berlin et le nouveau bâtiment pour le Kunsthaus de Zurich.

L'affaire Bührle fait de l'ombre à l'art

Le public zurichois sera peut-être surpris par le choix du lauréat du prix Pritzker: le bâtiment a polarisé l'opinion depuis l’annonce des résultats du concours en 2008 et encore davantage depuis son ouverture en 2021.

Au début, c'était surtout la taille du bâtiment qui était au centre des critiques, mais ensuite les débats houleux et violents ont pénétré profondément à l'intérieur du bâtiment, dans les collections chargées de l'histoire de la guerre tout comme dans la documentation et les modèles de financement peu transparents de la société artistique zurichoise organisée de manière privée.

Ce n'est toutefois pas le volume de la construction qui a fait le plus de vagues, mais la collection de l'ancien marchand de matériel de guerre Emil Bührle, qui a réalisé une fortune colossale pendant la Seconde Guerre mondiale, non seulement en vendant des armes, mais aussi en achetant des œuvres d'art spoliées.

Au-dessus des collections Merzbacher et Looser, au moins aussi renommées, qui sont installées dans des salles modernes et lumineuses du nouveau bâtiment inauguré il y a un peu plus d'un an, de nombreuses œuvres appartenant à la famille Bührle sont accrochées au dernier étage sur des murs aux couleurs sombres. On peut se demander pour combien de temps encore. La directrice du Kunsthaus Ann Demeester est chargée de faire la lumière sur cette sombre histoire.

Le nouveau bâtiment de David Chipperfield n'est pas le premier, mais le plus grand agrandissement du Kunsthaus de Zurich. Il a ajouté 5000 mètres carrés à la surface d'exposition. Si l'on considère l'ensemble, le nouveau bâtiment double même la surface du musée et fait du Kunsthaus de Zurich le plus grand musée d'art de Suisse – grâce à des halls, des escaliers et des couloirs généreux qui veulent concrétiser l'idée d'un musée du 21e siècle.

Mais là encore, les critiques sont acerbes, car le hall accessible au public, qui est aussi un passage entre la Heimplatz et le jardin du musée, puis vers le bâtiment universitaire de l'ancienne école cantonale, est perçu comme trop fermé derrière son voile de pierre.

Le professeur de l'École polytechnique fédéral de Zurich (EPFZ) Philipp Ursprung a ainsi qualifié l’œuvre de David Chipperfield de «monument de cloisonnement». L'intention de David Chipperfield était différente: grâce aux nouveaux espaces vastes et lumineux, le Kunsthaus devient plus accessible au public, déclare-t-il dans un petit livret publié à l'occasion de l'inauguration de l’extension.

Un bloc gracile

Aussi élégante que puisse paraître la façade en pierre naturelle, elle n'annule pas la taille de l'ensemble du bâtiment. Le Kunsthaus est un bloc gracile auquel de nombreux Zurichois ne se sont pas encore habitués. Pour celles et ceux qui osent tout de même le visiter, il est conseillé, après l'entrée dans le grand hall, de se rendre au Kunsthausbar, également conçu par David Chipperfield. On y trouve la grande peinture murale de Max Ernst «Pétales et jardin de la nymphe Ancolie», installée autrefois dans la légendaire discothèque zurichoise Corso de Bellevue en 1934.

La taille est également un thème récurrent dans les discussions sur l'Europaallee de Zurich, où David Chipperfield a également conçu une maison. Le bloc de quatre immeubles de bureaux, conçu en collaboration avec Max Dudler et les architectes Annette Gigon et Mike Guyer abrite 14 600 mètres carrés de surface pour une grande banque suisse.

Comparé à d'autres bâtiments de David Chipperfield, il présente une surface vitrée relativement importante et, en ce sens, il n'est pas aussi facile de l'identifier comme l’une de ses œuvres que le Kunsthaus. Celui-ci porte beaucoup plus clairement la signature de l'architecte britannique - même si celui-ci se défendrait certainement d'attribuer une telle signature, il considère toujours ses constructions comme inscrites et adaptées à un lieu, ce qui est certainement le cas de l'île des musées de Berlin.

Hommage à l'engagement pour le climat

L'architecture de Chipperfield n'est jamais de l'art pour l'art, écrit le jury du prix Pritzker. Ses mérites vont bien au-delà de l'élégance et de la rigueur de son art de construire. Celui-ci poursuit avec soin, savoir-faire artisanal et grand calme, «un but supérieur et l'effort pour le bien social et public».

L'architecte, qui aura 70 ans cette année, fait preuve d'un engagement qui va bien au-delà de l'architecture avec sa dernière passion, une fondation en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Là-bas, il considère que sa mission consiste à trouver de nouvelles voies pour améliorer la vie et les conditions de vie sur notre planète menacée. Sa Fundación RIA veut contribuer à la préservation des paysages variés, de l'agriculture, de l'écologie et des traditions régionales.

L’air du temps est donc également présent dans l’attribution de ce prix Pritzker: les architectes doivent continuer à contribuer avec leurs constructions - et dans le meilleur des cas, comme David Chipperfield, avec «rigueur, intégrité et pertinence», à l'aménagement de l'environnement bâti. S'ils font en outre preuve d'un engagement social et écologique, ils méritent également un prix Pritzker.

Kunsthaus Zurich: une oeuvre de Giacometti au milieu de la galerie, avec vue sur le premier bâtiment historique de l'autre côté de la rue. © Keystone / Christian Beutler





