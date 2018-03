Alfred A. Häsler était né en 1921 à Wilderswil (Berne) dans une famille piétiste qui est à l'origine de son engagement pour la justice et la paix. Typographe au départ, il commence à écrire des billets contre le national socialisme pendant la 2e Guerre mondiale. Il s'engage en faveur des réfugiés et visitera des camps de concentration. De 1945 à 1956, il est membre du parti communiste et, devenu journaliste, il travaille successivement pour divers journaux ainsi que pour la radio-TV alémanique. Il est surtout connu pour son ouvrage de 1967 «La barque est pleine. La Suisse, terre d`asile?» dont le film de Markus Imhof a été nominé pour un Oscar en 1981. Il a également écrit sur la Migros et le Cirque Knie. Alfred Häsler a obtenu plusieurs récompenses, dont un doctorat honoris causa de l'Université de Zurich ainsi que de l'Université hébraïque de Jérusalem. En 1992, il a obtenu le premier Prix Fischof de la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme. swissinfo et les agences

Décès d'Alfred Häsler, auteur de «La barque est pleine» 15. avril 2009 - 11:15 Le journaliste et écrivain est décédé le 7 avril à Zurich à 88 ans. Il s'était fait connaître avec «La barque est pleine. La Suisse, terre d'asile?», critique de la politique suisse envers les juifs pendant la 2e guerre et adapté au cinéma par Markus Imhoof. Alfred A. Häsler était né en 1921 à Wilderswil (Berne) dans une famille piétiste qui est à l'origine de son engagement pour la justice et la paix. Typographe au départ, il commence à écrire des billets contre le national socialisme pendant la 2e Guerre mondiale. Il s'engage en faveur des réfugiés et visitera des camps de concentration. De 1945 à 1956, il est membre du parti communiste et, devenu journaliste, il travaille successivement pour divers journaux ainsi que pour la radio-TV alémanique. Il est surtout connu pour son ouvrage de 1967 «La barque est pleine. La Suisse, terre d`asile?» dont le film de Markus Imhof a été nominé pour un Oscar en 1981. Il a également écrit sur la Migros et le Cirque Knie. Alfred Häsler a obtenu plusieurs récompenses, dont un doctorat honoris causa de l'Université de Zurich ainsi que de l'Université hébraïque de Jérusalem. En 1992, il a obtenu le premier Prix Fischof de la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme. swissinfo et les agences