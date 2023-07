De Suisse en Égypte, les vieux tissus se taillent un look durable

Le mouvement mondial Fashion Revolution lutte contre l’industrie de la mode jetable, ou «fast fashion», depuis 2013. Qui Qingzhi

Ils et elles ont participé à des résidences au Caire et à Zurich. Suisses et égyptien-ne-s, ces créateurs et créatrices imaginent une mode différente, faite de vêtements uniques réalisés avec des tissus et matériaux de récupération. Une manière de faire pièce à la fast fashion. Rencontres.

Ce contenu a été publié le 14 juillet 2023

Sara Ibrahim

Par cette froide soirée de mars, une poignée de «révolutionnaires de la mode» s’attachent à montrer ce qu’il est possible de faire avec des tissus recyclés et un zeste d’imagination. Nous sommes à la Maison Shift, un édifice déserté du centre de Zurich, utilisé un temps comme stand de tir par la police locale et désormais reconverti par le mouvement Fashion Revolution en lieu d’échange et de formation destiné aux créateurs et créatrices textiles porteuses de projets durables.

Ces stylistes proviennent d’horizons divers, mais convergent dans l’esprit. Ils et elles appartiennent aux cercles du design alternatif suisse d’une part, à une petite communauté entrepreneuriale égyptienne qui expérimente des formes de mode non commerciales de l’autre.

Voici Bassant Maximus et Jonas Peter Schneider, alias «Jope». Difficile de faire plus dissemblables. La première, 29 ans, frange noire qui lui couvre les yeux, dessine des robes de mariée au Caire. Le second, même âge, barbe blonde de hipster et bonnet de laine, vit à Zurich. Il crée des chapeaux au moyen de matériaux de récupération. Elle travaille avec discipline et méticulosité et se définit comme amoureuse de la perfection. Lui improvise en fonction de l’humeur du moment et des matières de seconde main dénichées.

Mais Bassant comme Jope partagent une même passion pour le design à partir de tissus recyclés. Des tissus qui ont une histoire à raconter. L’une et l’autre ont participé à une résidence de mode, au Caire d’abord, à Zurich ensuite, organisée par Fashion Revolution entre fin 2022 et début 2023.

Fashion Revolution? Fashion Revolution est un mouvement mondial qui promeut une industrie de la mode respectueuse des droits humains et de l’environnement. Ses initiatrices sont deux stylistes: l’Italienne (résidant à Londres) Orsola de Castro et la Britannique Carry Somers. Au fil des ans, le mouvement a pris de l’ampleur et œuvre dans quatorze pays. La résidence de mode à laquelle ont participé trois designers suisses et deux égyptiens a obtenu le soutien de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, qui a débloqué une enveloppe de quelque 45'000 francs. End of insertion

Fashion Revolution lutte contre l’industrie de la mode jetable - ou «fast fashion» - depuis 2013, moment où 1134 travailleuses et travailleurs du textile ont perdu la vie dans l’effondrement d’un bâtiment commercial inadapté au Bangladesh. La tragédie du Rana Plaza a mis en lumière la brutalité du secteur textile, dont l’unique objectif est la surproduction de vêtements de faible qualité et de durée de vie réduite. Depuis 2016, Fashion Revolution est aussi active en Suisse où la fast fashion profite d’un quasi-monopole sur le marché de l’habillement en dépit du pouvoir d’achat élevé de la population.

Bassant et Jope appartiennent à celles et ceux qui ont décidé de se rebeller contre ce système basé sur la consommation excessive et rapide de textiles se retrouvant plus vite qu’il ne le faut pour le dire sur les étalages d’occasions ou au rebut. À partir de milieux et de vécus différents, l’une comme l’autre font des déchets textiles leur art.

«Tout peut devenir chapeau»

En Suisse, Jope travaille depuis toujours avec des matériaux de récupération – du divan trouvé dans la rue au sac à poubelle. Jouant avec les rebuts, il s’amuse à les combiner de la manière la plus étrange qui soit pour les transformer en chapeaux et en vêtements de créateur. Un processus d’upcycling qui n’implique pas seulement de «recycler», mais aussi d’offrir nouvelle vie et dignité à des produits mis à la casse.

Arrivé au Caire, Jope s’est senti comme à la maison. Il a appris à dire «je couds» en arabe et utilisé ce sésame dans les décharges et sur les marchés. «Au Caire, c’est fantastique, on trouve partout des ressources en textiles et des déchets, dans les rues, parterre, sur les divers marchés.»

Les chapeaux confectionnés durant sa résidence de six semaines dans la capitale égyptienne matérialisent la quintessence des traditions locales et de la vie de la rue, avec des tissus, mais aussi des bouts de métal et des résidus d’électronique. Sur un chapeau en éponge luffa typique du pays, le styliste a cousu une visière tirée de la couverture d’un cahier, reçu lors d’un atelier de broderie, et un morceau de tissu blanc trouvé sur la corniche le long du Nil. Sur un bonnet beige figure l’inscription plastifiée «Ahlan» («bienvenue» en arabe).

Ce couvre-chef semble évoquer Le Caire vu sous un autre jour, plus conventionnel et plus abstrait à la fois. «Tout peut être ou devenir chapeau», lance Jope, soulignant combien la chaotique cité égyptienne a enflammé sa créativité.

En Égypte, lorsqu’on achete quelque chose, on reçoit un sac en plastique, souvent au design excentrique. Lors de sa résidence au Caire, le designer textile suisse Thibaud Baslinger a transformé ces enveloppes en sacs solides et tendance. «Le plastique est un matériau très intéressant, avec lequel on peut créer des objets fantastiques», explique-t-il. Sara Ibrahim / swissinfo.ch

Canons esthétiques questionnés

Jope s’est aussi amusé à tenter des expériences. Par exemple se promener dans les rues cairotes avec ses casquettes pour mesurer la réaction des gens à sa mode assez éloignée des canons esthétiques locaux. La manière de se vêtir en Égypte peut varier grandement selon la classe sociale. Dans les milieux empreints de religion, se couvrir la tête revêt une forte valeur esthétique et religieuse, pour les hommes comme les femmes. «Voir la réaction des gens devant mes couvre-chefs s’est avéré très excitant.»

Bassant Maximus remet elle aussi en question les normes esthétiques et sociales locales. Créatrice de robes de mariée le jour, youtubeuse conseil en matière de récupération de vêtements usagés la nuit, elle a commencé un peu par hasard à valoriser les produits usagés (upcycling) il y a cinq ans. «Je ne savais même pas que le terme «durabilité» existait. Je me suis retrouvée avec une masse de vêtements usagés qui ne me plaisaient pas vraiment, mais dont j’aimais la matière. C’est ainsi que tout a commencé.»

Bassant Maximus, 29 ans, vit et travaille au Caire. Conceptrices de robes de mariée le jour et youtubeuse donnant des conseils sur la récupération de vêtements usagés la nuit, elle s’est lancée dans l’upcycling un peu par hasard il y a cinq ans. Sara Ibrahim/swissinfo.ch

Une tunique, vêtement typiquement masculin en Égypte, transformée par Bassant Maximus en un vêtement féminin à la mode. Sara Ibrahim/swissinfo.ch

Pendant sa résidence en Suisse, Bassant a été fascinée par les nombreux éléments brodés que l'on trouve dans les brocarts suisses traditionnels. Elle a transformé une nappe, un rideau et une serviette en une jupe, un chemisier et un sac à main vintage à la mode. Qui Qingzhi

Jonas Peter Schneider, 29 ans, a commencé à expérimenter le textile en 2011. Aujourd'hui, il crée des chapeaux à partir de matériaux recyclés. «Tout peut être ou devenir un chapeau», déclare le créateur. Sara Ibrahim/swissinfo.ch

Sur ce chapeau en luffa, Jope Schneider a cousu une visière réalisée à partir de la couverture d’un cahier, reçue lors d’un atelier de broderie, et d’un morceau de tissu blanc trouvé sur une corniche le long du Nil. Sara Ibrahim/swissinfo.ch

Sur un autre bonnet beige côtelé figure l’inscription plastifiée «Ahlan» («bienvenue» en arabe). Sara Ibrahim/swissinfo.ch

Alaa Abo El Goud, 28 ans, est une artiste, designer et entrepreneuse égyptienne passionnée d’art abstrait et conceptuel. Ses créations racontent des histoires intimes et personnelles et reflètent l’héritage culturel de l’Égypte. Sara Ibrahim / swissinfo.ch

Le projet textile expérimental d’Alaa Abo El Goud pour sa résidence en Suisse utilise des matériaux de récupération et l’impression à la main fusionnés avec l’art génératif. Alaa Abo El Goud

Au Caire, Alaa Abo El Goud s’est consacrée au recyclage: un T-shirt et une jupe verts ainsi qu’une robe de chambre rose ont été transformés en une seule pièce. «Il n'est pas facile pour moi de couper et de remodeler des vêtements qui ont appartenu à d'autres personnes, surtout si elles ont un lien avec moi», explique-t-elle. Sara Ibrahim/swissinfo.ch

Bassant explique qu’au Caire, la mode de seconde main est quelque peu stigmatisée. Dans les familles les moins aisées, réutiliser et transformer les tissus est normal, bien qu’à petite échelle. Ce qui explique que les riches ont toujours valorisé les articles neufs. Mais aujourd’hui, le vent tourne du fait aussi de la mondialisation, qui noie la capitale égyptienne sous des montagnes de vêtements de mauvaise qualité exempts de toute dimension culturelle.

Avec l’upcycling, Bassant a redécouvert des articles faits main issus de la tradition locale pour les réinventer selon les traits de la modernité, remettant en question l’esthétique genrée, affirmée de façon rigide au sein de la société égyptienne. Les vêtements typiquement masculins portés dans le sud du pays, par exemple, pourraient sembler féminins pour un œil européen. En modifiant quelques détails, quelques coutures, la robe se féminise subitement, même pour un homme égyptien.

«J’aime jouer avec cette interrogation: est-ce plus féminin ou plus masculin? Qu’est-ce que ce vêtement?» Et la styliste d’illustrer son propos avec une tunique marron pour homme transformée en costume complet. «Paradoxalement, avec un pantalon, un Égyptien ne la porterait jamais», sourit-elle.

Il n'est pas difficile de trouver des sous-vêtements sexy et des objets érotiques sur les marchés et dans les magasins égyptiens. Cela crée un contraste frappant avec le style vestimentaire très austère de la plupart des femmes. Au Caire, la créatrice de mode suisse Nina Jaun a réfléchi à la culture de la sexualité en transformant une robe de seconde main en sous-vêtements féminins. Sara Ibrahim / swissinfo.ch

Entre tradition et modernité

Lors de sa résidence en Suisse, Bassant a profité du rythme plus lent et relâché des journées zurichoises pour se vouer à la broderie. «Au Caire, tout va vite, tout est chaotique, je n’aurais jamais le temps de m’asseoir et travailler à la main.» Flânant dans les brocantes, les boutiques de meubles et objets ménagers plus ou moins anciens dont les gens souhaitent se débarrasser, elle s’est découverte fascinée par les nombreux articles brodés, typiques de la tradition suisse.

Une tradition jugée très inspirante. L’Égyptienne a métamorphosé une nappe, un rideau et une serviette en une jupe cercle, une chemise et un sac à main vintage très mode. «Les gens se débarrassent d’un tas de choses en très bon état, fabriquées avec soin et amour.» Bassant signale le détail d’un miroir brodé au classique point de croix suisse, où le motif central met en valeur le tissu à carreaux. «Il est évident qu’il ne s’agit pas de travaux à la machine, il y a des mains là derrière.»

Un passé à retrouver

C’est qu’entre le 19e et le 20e siècle, les broderies de Saint-Gall et d’Appenzell, en Suisse orientale, étaient célèbres et appréciées dans le monde entier. Au milieu du 19e siècle, Zurich a elle aussi connu une prospérité tirée de son industrie textile liée à la production de tissus de soie.

De nos jours, il ne reste pas grand-chose de ce passé glorieux sur les bords de la Limmat. Les bâtiments ayant un temps appartenu aux familles qui avaient la haute main sur la production des tissus de soie sont aujourd’hui occupés par les banques et les sociétés immobilières. La Maison Shift, ouverte officiellement depuis mai, est une tentative de réhabiliter le design textile de qualité dans la région, en misant sur l’écologie.

Pas surprenant donc que le projet ait bénéficié du fort soutien financier (non précisé) de l’Association Zurichoise de l’Industrie de la Soie. «Si on veut changer la mentalité des consommatrices et consommateurs, il faut commencer par le faire dans le milieu qui conçoit ces articles», explique Susanne Rudolf, codirectrice de Fashion Revolution Suisse. Cela vaut non seulement pour la Suisse et l’Égypte, mais aussi pour le reste du monde.

Texte relu et vérifié par David Eugster; traduit de l’italien par Pierre-François Besson

