Du mignon au glauque: les musées les plus étranges de Suisse

La Suisse possède certains des plus grands et meilleurs musées du monde, mais aussi des institutions vraiment bizarres et de niche. Quel musée, par exemple, possède «assez de matériel pour un millier de cauchemars»? (Indice: ce n'est pas celui de HR Giger).

La Suisse est le pays qui a la plus forte densité de musées au monde, avec plus de 1000 sites consacrés à un large éventail de sujets. À l’occasion de la Journée internationale des musées, samedi, en voici quelques-uns qui sortent du lot.

Musée de la grenouille

Rien d’anormal, juste une grenouille chevauchant un écureuil. Et des élèves grenouilles dans une salle de classe. Et, enfin, plus de 100 grenouilles, datant du 19e siècle, dans des «scènes typiques de la vie quotidienne», indique le Musée de la grenouilleLien externe, qui fait en fait partie du Musée d’Estavayer-le-Lac (canton de Fribourg). «C’est la rareté, la qualité et la conservation de cette collection qui la rendent si précieuse». Sans oublier sa bizarrerie.

Musée de la machine à coudre

Si vous aimez la couture, alors vous allez adorer le Musée suisse de la machine à coudreLien externe à Fribourg, qui en présente plus de 250 dans une cave voûtée du 12e siècle.

La collection fait partie du Musée Wassmer, qui possède également une collection unique d’appareils ménagers historiques: des aspirateurs mécaniques et des fers à repasser de différentes époques, et tout ce qui a trait à l’art de la lessive depuis le 19e siècle.

Musée de l’ours en peluche

Si vous avez la phobie des ours en peluche – apparemment, cela existe – mieux vaut rester à l’écart du Spielzeug Welten Museum BaselLien externe (Musée bâlois des mondes du jouet), qui possède 2500 ours en peluche, la plus grande collection au mondeLien externe.

Si vous y allez, vous découvrirez d’où vient (probablement) leur nom et pourquoi un spécimen vieux de 120 ans, connu sous le nom de PGB 35, est «un jalon dans l’histoire de l’ours en peluche».

Le musée possède également d’innombrables poupées historiques, des manèges et épiceries miniatures, et bien d’autres choses encore. Les enfants, quel que soit leur âge, vont adorer.

Musée HR Giger

Les enfants n’aimeront probablement pas le Musée HR GigerLien externe à Gruyères, dans le canton de Fribourg – en effet, toute personne de moins de 16 ans doit être accompagnée d’un adulte. Et franchement, beaucoup d’adultes devraient être accompagnés d’un adulte.

Hans Ruedi Giger, décédé il y a dix ans, était un artiste et sculpteur suisse surtout connu pour avoir créé le monstre du film Alien – et c’était l’une de ses œuvres les plus «modérées».

Le musée, conçu et géré par Giger lui-même, regorge d’œuvres d’art «biomécaniques», où la chair rencontre la machine, et fait la part belle au sexe et à la violence. Ce n’est pas la tasse de thé de tout le monde, mais si vous voulez/avez besoin d’un verre, le bar adjacent est génial: à la fois décor de film et cathédrale extraterrestre.

Musée de la bouteille de bière

Si vous vous intéressez à la bière – ou juste aux bouteilles – vous ne pouvez pas manquer le Musée de la bouteille de bièreLien externe de Saint-Gall. Sa collection de 3000 bouteilles de bière provenant de 260 brasseries suisses montre comment la Suisse, et la Suisse orientale en particulier, a été et est toujours un véritable bastion du brassage de la bière.

À ne pas confondre avec le Musée suisse de la bièreLien externe dans l’ancienne brasserie Cardinal à Fribourg.

Musée de la sorcellerie

«Personne n’a autant torturé les sorcières que les Suisses», écrivions-nous il y a quelques années. La Suissesse Anna Göldi est considérée comme la dernière sorcière à avoir été exécutée en Europe, en 1782. Et celle qui a été officiellement innocentée en 2008 a son propre musée à GlarisLien externe, qui se concentre sur son procès et son destin, et plus particulièrement sur les droits de l’homme.

Le Hexenmuseum SchweizLien externe (Musée suisse de la sorcellerie) à Gränichen, dans le canton d’Argovie, offre un aperçu des procès de sorcières en Suisse et en Europe, ainsi que de la religion populaire, des remèdes pour protéger et guérir, des animaux sorciers, des herbes médicinales et magiques, des personnages surnaturels et des fantômes. Il faut avoir 11 ans pour y entrer.

Si cela ne suffit pas, vous aimerez peut-être le HenkermuseumLien externe (Musée du pendu) à Sissach, dans le canton de Bâle-Campagne. L’ancienne prison est remplie d’instruments d’exécution et de torture, y compris des lames de guillotine et des épées de décapitation.

Automates Jaquet-Droz

Observer les trois automates Jaquet-DrozLien externe, vieux de 250 ans, en action au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel est une expérience absolument extraordinaire.

Construits par des horlogers, le musicien joue vraiment de l’orgue et le peintre dessine vraiment des tableaux. Mais c’est l’écrivain qui, à mon avis, est la vraie star.

Ce jeune homme élégant de 70 cm peut être programmé pour écrire n’importe quel texte d’une longueur maximale de 40 caractères, en trempant sa plume dans l’encre (et en secouant le poignet pour éviter qu’elle ne se répande!) – de plus, ses yeux suivent le texte au fur et à mesure qu’il écrit. L’ensemble de la performance est à couper le souffle.

Musée des moulages de Zurich

Le niveau technique des expositions du fascinant Musée des moulagesLien externe (en cire) de l’Université de Zurich est hors du commun. Malheureusement, le niveau de dégoût l’est tout autant.

Les moulages sont des représentations incroyablement réalistes de maladies ou de blessures de la peau, utilisées pour la formation des médecins, souvent des dermatologues. De nos jours, ils sont généralement en caoutchouc ou en latex, mais ceux de Zurich sont entièrement en cire.

Nez lépreux, ulcères de l’œil, abcès de l’oreille: tout est là, dans un glorieux réalisme grandeur nature. Regardez le visage de Frieda W.,Lien externe qui a attrapé la variole à Zurich en 1921 (attention: il est très réaliste).

«Les véritables objets de cire destinés à l’enseignement et à la recherche émeuvent le spectateur d’une manière unique», explique le musée. «Le musée des moulages a assez de matériel pour un millier de cauchemars», peut-on lire sur le site Ron OrpLien externe. «L’entrée est gratuite, mais ils devraient en fait VOUS payer».

