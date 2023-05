Emmanuelle Houdart, l’art subtil de suggérer la suissitude

Elle occupe une place de choix dans le domaine de la littérature pour la jeunesse. L'auteure et illustratrice suisse Emmanuelle Houdart a ouvert son atelier parisien à swissinfo.ch et nous montre comment les souvenirs du pays imprègnent ses livres.

Ce contenu a été publié le 14 mai 2023

Claudio Moschin

Elle aime mettre en scène le monstrueux et le merveilleux. Née en Valais en 1967, Emmanuelle Houdart travaille depuis 25 ans avec des maisons d'édition spécialisées dans la littérature jeunesse et compte à son actif plus de 30 publications qu'elle se plaît à qualifier de «livres pour tous».

Ses images voyagent entre de fréquentes expositions en Suisse, en Italie, à Hong Kong et bien sûr en France. Elle anime régulièrement des ateliers d'illustration, pour adultes comme pour enfants.

Les personnages sont toujours au centre de son travail. Déclinés dans toutes les variations possibles, ils émergent des pages plongées dans des atmosphères oniriques et riches d'éléments et de symboles issus de l'imaginaire commun, de la mémoire collective ou du présent universel.

Les thèmes abordés sont toujours tirés de l'expérience humaine: l'amour, l'amitié, la colère, les relations, les peurs… Son style est considéré comme absolument inimitable, original et unique.

Les livres d’Emmanuelle Houdart En français (qui est leur langue originale), les livres d’Emmanuelle Houdart paraissent aux éditions Thierry Magnier, Nathan, Le Seuil ou Les Fourmis Rouges. Certains ont été traduits, notamment en italien, russe, chinois, japonais ou anglais. Ses albums pour la jeunesse ont été récompensés de plusieurs prix, en France et en Italie. On en trouve la liste complète sur la page que lui consacre WikipédiaLien externe. End of insertion

Articles mentionnés L'antisémitisme en Suisse

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative