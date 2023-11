Evolution des traditions: une menace pour l'identité ou une nécessité?

© KEYSTONE/Peter Klaunzer

Décapitations d'oies, mobylettes tunées ou absinthe: pour les visiteurs, nos traditions suisses pourraient apparaître aussi bizarres que variées. Cependant, à mesure que la société et ses valeurs évoluent, une question se pose: certaines de ces traditions mériteraient-elles d'être dépoussiérées? Et vous, qu'en pensez-vous? L’évolution des traditions est-elle une menace pour l’identité suisse ou une nécessité pour s'adapter à notre époque? Rejoignez la discussion sur «dialogue», une offre de la SSR.

Ce contenu a été publié le 02 novembre 2023 - 15:00

Claire Micallef

Cette année, pour la première fois, les filles ont pu participer à la traditionnelle fête printanière de Chalandamarz, dans le canton des Grisons, en portant les mêmes tenues que les garçons – à l'exception des cloches, qui étaient encore réservées à ces derniers.

La question du genre est un exemple parmi tant d'autres de toutes les questions liées à l'identité. Ces questions nous touchent finalement toutes et tous, que l'on soit de ceux que l'évolution des traditions agace ou effraie, ou de ceux qui la souhaitent de leurs voeux les plus chers.

Si des citoyens considèrent en effet ces évolutions comme une nécessité, d'autres craignent une perte de leur identité suisse. L’équipe «dialogue» de la SSR a donc rassemblé une sélection d’articles de toute la Suisse portant sur les traditions vivantes d'Helvétie, des traditions des fois sujettes à un certain consensus, des fois sujettes aux controverses.

Découvrez d'où vient l'amour des Suisses pour le fromage et visitez le premier Championnat du monde de raclette. Plongez dans la musique folklorique suisse, et écoutez la manière dont elle s'intégre dans d'autres styles musicaux. Découvrez comment Halloween est devenue partie intégrante de la culture suisse ou pourquoi les militants des droits des animaux critiquent la coutume des prix en nature lors des événements de lutte suisse.

Et quelle est votre opinion sur la question? Les traditions doivent-elles être mises à jour ou préservées sous leur forme traditionnelle? La SSR vous invite à partager vos idées sur son forum de discussion en ligne, modéré et traduit dans les quatre langues nationales suisses et en anglais.

Qu'est-ce que «dialogue»?

Cette nouvelle offre éditoriale vise à favoriser le dialogue entre les différentes régions du pays, sans barrières linguistiques.

