Keystone / Mirko Ries

Ce contenu a été publié le 10 décembre 2020 - 00:00

Melanie Eichenberger Titulaire d’un bachelor en communication multilingue et d’un diplôme fédéral en relations publiques. Elle a travaillé comme journaliste à l’Aargauer Zeitung après avoir été assistante personnelle d’un ancien maire de Berne. En savoir plus sur l’auteur.e | Rédaction en langue allemande

Elle est l'auteure de la biographie de la dernière sorcière de Suisse. Eveline Hasler entraîne ses lecteurs dans la vie intérieure de personnages historiques.

L'écrivaine glaronnaise a commencé sa carrière dans les années 1960 avec des livres pour enfants et adolescents, puis est progressivement passée aux poèmes et récits pour adultes. Elle s'est fait connaître en tant qu'auteure pour adultes en 1982 avec son roman Anna Göldin. La dernière sorcière.

L'œuvre décrit des faits réels qui se sont déroulés dans le canton de Glaris, où Eveline Hasler est née. Anna Göldin a été l'une des dernières femmes en Europe à être accusée et exécutée pour des faits de sorcellerie. Ce fut la dernière exécution légale de sorcière en Suisse et elle suscita l'indignation dans toute l'Europe.

Dans ses livres, Eveline Hasler a surtout traité de l'histoire suisse, ce qui est devenu sa marque de fabrique. La rédaction culturelle de la télévision publique alémanique SRF décrit son art comme suit: «Eveline Hasler parvient à se glisser littéralement dans l'esprit et l'âme de ses protagonistes et à créer une proximité immédiate et humaine. Elle a le don de susciter la consternation et de faire comprendre au lecteur: ´Cela vous concerne aussi´.» Elle dit elle-même : «Je trouve cela merveilleux de dépeindre des gens qui ont vraiment vécu. Parce que rien n'est aussi fantastique que la réalité».

Retrouvez quotidiennement sur notre application 📱SWI plus📱 un résumé de l'actu et échangez entre vous et avec nous sur notre forum.

👉 Android

👉 iPhone End of insertion

Elle a étudié la psychologie et l'histoire à Fribourg et à Paris, puis a travaillé comme enseignante pendant plusieurs années. L'auteure, aujourd'hui âgée de 87 ans, a reçu de nombreuses récompenses, dont le Prix suisse du livre jeunesse pour l'ensemble de son œuvre (1978) et un doctorat honorifique de l'Université de Berne (2012). Ses livres ont été traduits en douze langues.

Eveline Hasler est la mère de trois enfants adultes et vit au Tessin depuis environ 25 ans. «Ici, les énergies circulent plus facilement qu'au nord des Alpes», dit-elle.

Pour écouter tout ou partie de son livre le plus célèbre, cliquez ici.

L'art dans tous ses états Cette année, SWI swissinfo.ch a décidé de consacrer son calendrier de l’Avent au monde de la culture – et plus particulièrement de la culture suisse. Concerts annulés, musées fermés, représentations interdites… la crise du coronavirus a durement touché les artistes, tous domaines confondus. Afin de les soutenir à notre manière et de vous permettre de découvrir leurs univers aussi magiques que variés, nous vous invitons à ouvrir quotidiennement une nouvelle fenêtre, qui dévoilera chaque jour une personnalité. Suivez-nous au gré du mois de décembre et rencontrez ici une rappeuse du Valais, là un danseur de Bâle, ici une écrivaine de Thurgovie, là un trompettiste de Fribourg… End of insertion