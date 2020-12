Pour les critiques d’art, Arnold Odermatt est l’«outsider», le «facteur Cheval de la photographie», l’«artiste malgré lui», «un cas exotique et pittoresque».

Ce contenu a été publié le 14 décembre 2020 - 00:00

Il est vrai que le parcours du photographe est, à bien des égards, surprenant. Né en 1925 dans le canton de Nidwald, il est d’abord boulanger, avant d’entrer au service de la police. Passionné par la photographie depuis son plus jeune âge, il demande l’autorisation à ses supérieurs de documenter en images les accidents de voiture plutôt que par croquis, comme cela se faisait à l’époque.

De 1948 jusqu’à sa retraite dans les années 1990, Arnold Odermatt va prendre des centaines de clichés d’accidents de la route, de coéquipiers dans l’exercice de leurs fonctions, de paysages et de sa famille. Il les développe pour compléter les rapports écrits qu’il dresse en tant qu’agent de police.

Ce contenu a été publié le 30 nov. 2020 Ouvrez la fenêtre et laissez-vous surprendre par l'artiste qui se cache derrière. Le/la connaissiez-vous?

Plus

Treize secondes, c’est le temps dont Arnold Odermatt a besoin pour figer une scène. Et il se limite à une seule image par événement. Ce qui rend ces dernières si spéciales, ce sont leur composition. «Une succession de vues d’accidents où l’humour se substitue au drame, la composition à la documentation. Les lignes dessinées sur la route, retraçant les trajectoires réalisées par les voitures avant la collision, révèlent le sens aigu du cadrage et de la composition d’Odermatt», selon Le Palais de Tokyo, un centre d’art parisien.

Alors qu’Arnold Odermatt est déjà à la retraite, son fils Urs, lui-même metteur en scène et réalisateur, tombe sur des centaines de clichés dans la maison parentale et décide de les exposer. S’ensuit une présentation à la Biennale de Venise en 2001, point de départ du succès international du Suisse.

Retrouvez quotidiennement sur notre application 📱SWI plus📱 un résumé de l'actu et échangez entre vous et avec nous sur notre forum.

👉 Android

👉 iPhone

End of insertion