Les murs du monde entier portent sa signature, mais son œuvre reste méconnue en Suisse. Faites connaissance avec Onur Dinc.

Ce contenu a été publié le 15 décembre 2020 - 00:00

Berlin, Budapest, New York, Montréal. L'artiste soleurois Onur Dinc compte pléthore de projets internationaux dans sa biographie. Onur - c'est son nom d'artiste - est surtout connu pour ses peintures murales. Et plus les murs sont grands, mieux c'est. Onur affectionne particulièrement de peindre sur des surfaces de plusieurs étages. A tel point que l'un de ses outils de travail est le camion nacelle.

«En Suisse, cette forme d'art reste apparentée à du graffiti et elle est mal vue mais, à l'étranger, certaines villes se font un nom grâce à de telles œuvres», a-t-il déclaré dans une interview accordée à la Solothurner Zeitung. Chaque année, il crée entre six et sept œuvres d'art «murales» dans le monde. Onur lui-même décrit cet art comme de la fresque moderne.

L'artiste aux racines turques fait partie de la scène photo-réaliste. Onur a grandi à Zuchwil, dans le canton de Soleure en Suisse. Après avoir quitté l'école, il a suivi une formation de peintre, puis fait un apprentissage de décorateur de théâtre à Soleure. Il travaille comme artiste indépendant depuis 2008.

Selon ses propres déclarations, sa source d'inspiration est sa grande sœur. Enfant, il l'admirait et essayait de peindre comme elle. Aujourd'hui elle ne peint plus, mais l'un de ses tableaux, qu'elle a réalisé à 16 ans, est accroché dans l'appartement d'Onur à Berlin.

Pour voir comment l’artiste travaille, regardez cette vidéo:

Contenu externe





