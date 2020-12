Viet Dang

Son origine asiatique, ses longs cheveux noirs, mais surtout sa maîtrise de la danse rendent le bâlois Viet Dang unique en son genre.

Cela peut sembler très cliché, mais l’amour que Viet Dang a pour la danse est venu dès son plus jeune âge. «Depuis ma plus tendre enfance, je rêvais de danser avec les stars sur de grandes scènes», déclare-t-il dans un portrait sur YouTube.

Et il y est définitivement parvenu. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder son carnet d’adresses: Justin Timberlake, Beyoncé, Jennifer Lopez… Il a dansé pour et avec les plus grands artistes américains. Il est aussi chorégraphe et tourne régulièrement dans des publicités ou des clips vidéo. En Suisse alémanique, il est connu pour avoir participé en tant que juré à l’émission Darf ich bitten? (équivalent de Danse avec les stars).

Pourtant, ce parcours qui semble tout droit sorti d’un conte de fées ne lui a pas été servi sur un plateau. Viet Dang et sa famille sont arrivés à Bâle à la fin des années 1970, comme les 6000 autres Vietnamiens que la Suisse a accueillis pour raisons humanitaires.

Lui est né dans un camp de réfugiés en Malaisie en 1979 dans des conditions sanitaires et humanitaires catastrophiques, alors que ses parents étaient en transit entre le Vietnam et la Suisse. En 2018, lors d’un pèlerinage sur son lieu de naissance, il disait à SRF: «Quand je vois par où je suis passé, je me dis que les problèmes de carrière ne sont finalement, en comparaison, que des broutilles.»

Le Bâlois, qui vit depuis 2012 à Los Angeles, est infiniment reconnaissant: «En fuyant le Vietnam, mes parents m’ont offert une incroyable liberté.» Viet Dang a choisi de rendre hommage à cette dernière par la danse.

Voici un florilège de ses prestations:

