Encensée par la BBC, le New York Times ou encore TV5 Monde, Priya Ragu est en passe de devenir la nouvelle star suisse que le monde s’arrache.

Ce contenu a été publié le 24 décembre 2020 - 00:00

Emilie Ridard Etant moi-même expatriée, je m'intéresse à toutes les problématiques qui touchent les Suisses de l'étranger. J'apprécie le contact privilégié que je peux instaurer avec la communauté. En savoir plus sur l’auteur.e | Rédaction en langue française

Autre langue: 1 Español (es) Ventana n° 24: cantón de San Gall

Le dernier morceau de la Saint-Galloise Good Love 2.0 est diffusé sur la BBC et fait partie des coups de cœur du journal New York Times, une référence en la matière. Pour TV5 Monde, Priya Ragu est «l’artiste suisse à suivre de près». Et comme si cela ne suffisait pas, le titre figure sur la bande-son de la nouvelle édition du jeu vidéo de football le plus célèbre de la planète, FIFA 2021.

Et si l’artiste a signé au printemps un contrat avec la «major» musicale Warner, elle garde les pieds sur terre. En effet, malgré son succès, elle travaille toujours à temps partiel en tant que technicienne de l’aéronautique à Zurich. «C’est la Suissesse en moi qui m’empêche de me laisser aller complètement», avouait-elle récemment dans une interview à The Red Bulletin.

Née à Saint-Gall en 1986, ses parents ont fui le Sri Lanka au début des années 80 pour se réfugier en Suisse. Petite, son père avait monté un groupe qui reprenait les musiques de film tamoules de Kollywood (dans le nord de l’Inde on dit Bollywood, dans le sud, Kollywood), dans lequel son frère jouait du clavier et elle chantait.

La musique de Priya Ragu est donc logiquement empreinte de ses origines tamoules, mais aussi de sa passion pour le R’n’B américain. A son sujet, la RTS écrit: «Avec des racines sri-lankaises, de nombreux voyages en Inde et une vie passée en Suisse, elle injecte dans ses chansons, par petites touches et avec finesse, un métissage de cultures dans un style qui oscille entre R'n'B et soul américaine. Et ça marche!»

Envie de danser? Montez le son et… bon réveillon de Noël à tous!

