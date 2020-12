Dragan Tasic

Fredy Studer, ou comment un autodidacte est devenu l’un des plus grands batteurs de sa génération.

«Le Suisse Fredy Studer est sans aucun doute l'un des batteurs les plus innovants d'Europe», écrit la revue spécialisée allemande «Drums & Percussion». Né en 1948 à Lucerne, où il vit toujours, Fredy Studer a commencé la batterie de manière autodidacte à 16 ans, après avoir joué du tambour de Bâle pendant quatre ans.

Son spectre musical va de la marche à la dance music, en passant par le rock, le blues, le free jazz et l’improvisation. Autant dire qu’il est impossible de mettre Fredy Studer dans une case et que, bien que reconnu par ses pairs comme étant une pointure internationale, il ne fait pas dans le «mainstream». C’est sans doute la raison pour laquelle il est inconnu du grand public.

En 45 ans de carrière, le percussionniste a pourtant joué dans les groupes les plus divers et participé à une infinité de projets. Il a bien sûr enregistré des disques, notamment avec son groupe OM, et donné pléthore de concerts, mais il a aussi composé de la musique pour des spectacles de danse ou encore des films, ceci en Europe, en Afrique, au Japon, en Amérique du sud, aux Caraïbes, à Taïwan, en Inde, en Russie, au Canada et aux USA.

En 2018, à l’occasion de la sortie du coffret «Now’s the time» en hommage à sa carrière, le journal allemand Die Zeit décrit son travail comme une «percussion solo d’un raffinement mélodique et d’un équilibre sans pareil».

La septantaine passée, Fredy Studer avoue volontiers que si, dans ses jeunes années, ses sources d’inspiration étaient Mitch Mitchell (batteur de Jimi Hendrix), Tony Williams (batteur de jazz) ou Paul Lovens (percussionniste de jazz allemand), ce sont aujourd’hui plutôt «la vie, le vent, le soleil, les gens inspirants et le bon vin».

