Derrière la sixième fenêtre de l'Avent se trouve une femme active dans un univers culturel dominé par les hommes, celui de la direction d'orchestre.

Graziella Contratto, 54 ans, est originaire du canton de Schwytz et est une cheffe d'orchestre et une professeure de musique réputée. La musicienne de Suisse centrale représente la jeune génération de chefs d'orchestre. Elle se distingue par son choix de programmes décalés et ses références innovantes. Elle suit son propre chemin, et il est plutôt non conventionnel. Non contente de diriger des concerts traditionnels (écoutez quelques extraits), elle organise parfois des concerts itinérants ou des concerts qui mêlent comédie et musique classique.

«Dans l'ancienne génération, ce qui comptait, c'était l'aura. Il fallait avoir des manières de maestro. Des chefs d'orchestre comme Herbert von Karajan, Wilhelm Furtwängler ou même Leonard Bernstein étaient considérés comme des dieux. (...) Ma génération est différente. Diriger n'a plus rien à voir avec l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, diriger, cela signifie se focaliser», a-t-elle déclaré dans une interview au journal Der Bund.

Son parcours est impressionnant: pianiste de concert et musicienne de chambre de formation, elle a été, entre 1991 et 1998, la plus jeune chargée de cours en théorie musicale au Conservatoire de Lucerne. En 1998, le légendaire chef d'orchestre Claudio Abbado l'a engagée comme assistante musicale à la Philharmonie de Berlin et au Festival de Pâques de Salzbourg.

En 2000, elle a été la première femme élue comme chef résident de l'Orchestre national de Lyon (France). Avec l'Orchestre des Pays de Savoie, elle a également été la première femme à diriger un ensemble permanent, entre 2003 et 2009.

De 2007 à 2013, elle a été intendante du Festival de Davos. Depuis 2010, elle dirige le département Musique de la Haute école des arts de Berne.

Pour savoir quelle cheffe d'orchestre elle est, visionnez ce portrait (en allemand sans sous-titres):





L'art dans tous ses états Cette année, SWI swissinfo.ch a décidé de consacrer son calendrier de l’Avent au monde de la culture – et plus particulièrement de la culture suisse. Concerts annulés, musées fermés, représentations interdites… la crise du coronavirus a durement touché les artistes, tous domaines confondus. Afin de les soutenir à notre manière et de vous permettre de découvrir leurs univers aussi magiques que variés, nous vous invitons à ouvrir quotidiennement une nouvelle fenêtre, qui dévoilera chaque jour une personnalité. Suivez-nous au gré du mois de décembre et rencontrez ici une rappeuse du Valais, là un danseur de Bâle, ici une écrivaine de Thurgovie, là un trompettiste de Fribourg… End of insertion