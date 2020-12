Fred Merz | Lundi13

Il est à la fois clown, poète, chorégraphe, acteur et metteur en scène. Cet acrobate des arts de la scène, c’est Daniele Finzi Pasca, 56 ans, le concepteur de la Fête des Vignerons 2019.

Son parcours de vie est aussi bigarré que les spectacles qu’il a créés. Et leur nombre est impressionnant: «Corteo» pour le Cirque du Soleil en 2005, les cérémonies de clôture des Jeux olympiques d’hiver de Turin en 2006 et de Sotchi en 2014, «Luzia» pour le Cirque du Soleil en 2016 et la Fête des Vignerons à Vevey en 2019 (une fête traditionnelle qui a lieu une fois par génération et rend hommage aux traditions et au monde viticoles). Comme si cela ne suffisait pas, ce boulimique a fondé deux compagnies théâtrales, dont celle qui porte son nom, et mis en scène plusieurs opéras en Russie et en Italie.

Pourtant, même s’il se décrit comme «une plante nomade», le Tessinois reste profondément attaché à sa terre natale: «Toutes mes histoires racontent l’histoire d’un quartier, Piazzale Milano, à Lugano», confiait-il au journal Le Temps en février 2019.

A la suite d’un séjour en Inde durant lequel il s’est occupé de malades en phase terminale et qui l’a profondément marqué, Daniele Finzi Pasca collabore avec son frère Marco et la compositrice Maria Bonzanigo pour élaborer ce qu’ils appelleront le «théâtre de la caresse» - une approche douce du théâtre, mêlant concepts esthétiques de création artistique et philosophie d’entraînement pour les acteurs, et qui rend le travail du metteur en scène si particulier.

