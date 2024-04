La soupe quantique de Libby Heaney est servie à Bâle

L’exposition «Quantum Soup» est à voir à la Maison des arts électroniques de Bâle jusqu’au 26 mai. HEK Bâle

Regarder le monde à travers la lentille des règles contre-intuitives de l’infiniment petit: c’est l’objet de l’exposition «Quantum SoupLien externe», qui se tient actuellement à la Maison des arts électronique (HEK) de Bâle. Il s’agit de la première exposition monographique de l’artiste et docteur en physique quantique Libby Heaney en Suisse. Interview.

La réalité à laquelle nous avons appris à faire face est newtonienne, faite de causes et d’effets. Si une chose monte, nous en déduisons qu’elle ne descend pas. Mais quiconque pense qu’un tel raisonnement peut expliquer le monde infiniment petit des électrons, des protons, des photons et des bosons s’expose à une amère déception.

Libby Heaney est une artiste visuelle titulaire d’un doctorat et d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’informatique quantique. Elle a travaillé à l’Université d’Oxford et à l’Université nationale de Singapour et a publié 20 articles de physique dans diverses revues spécialisées. Elle a reçu le prix HSBC et Institute of Physics, Very Early Career Woman in Physics. En 2015, elle a été diplômée de Central St Martins à Londres avec une spécialisation en IA et en sculpture cinétique. De 2017 à 2024, elle a été résidente aux Somerset House Studios à Londres et en 2022, elle a remporté le Lumen Prize et le Falling Walls Art & Science Award. HEK Bâle

Ce n’est pas le cas de Libby HeaneyLien externe. Les règles contre-intuitives de la physique quantique sont son pain quotidien. Lorsque nous la rencontrons à la HEK de Bâle, elle nous explique l’un des concepts à la base de son art: le principe de superposition quantique, selon lequel une entité – un atome, une particule – peut exister simultanément dans plus d’un état contradictoire.

«Si j’étais une particule quantique, je pourrais me trouver ici et à Londres en même temps. Une autre analogie pourrait être celle d’une pièce de monnaie qui tourne dans l’air sans s’arrêter; elle est à la fois pile et face», explique-t-elle. Du moins jusqu’à ce que nous l’observions. Avec la mesure, la superposition s’effondre.

Ironiquement, cette jeune femme est à la fois scientifique et artiste et lorsque nous l’«observons», en lui posant des questions sur l’exposition et sa vision du monde, c’est l’un ou l’autre aspect qui ressortent, mais tout en restant indissociables.

swissinfo.ch: Quelle est la place de la physique quantique dans votre art?

Libby Heaney: J’utilise la physique quantique comme un prisme à travers lequel j’envisage la réalité d’une manière non binaire et queer, et je la considère comme profondément interconnectée.

Pourquoi est-ce important? Parce que nous vivons à une époque polarisée et très individualiste. Gauche contre droite. Gagner de l’argent. Nous contre eux. J’essaie de montrer que nous pouvons voir les choses différemment.

Vous avez été la première à utiliser un ordinateur quantique comme support artistique. De quelle manière?

Je ne possède évidemment pas d’ordinateur quantique. Je crois qu’ils coûtent 100 millions de livres. Ou de francs, désolé, nous sommes en Suisse! La société IBM possède des ordinateurs quantiques qu’elle met à la disposition du public et tout le monde peut créer un compte. Étant donné que j’ai un doctorat en science de l’information quantique, je comprends comment programmer certaines choses.

Sur l’ordinateur quantique, je crée un phénomène appelé «enchevêtrement» (entanglement) quantique. On peut considérer le résultat comme un objet dans un espace hautement multidimensionnel. C’est un peu comme si je créais un multivers à l’intérieur d’un ordinateur quantique, où différentes réalités existent simultanément.

Je le programme de telle sorte que je puisse commencer à voir les modèles, le mouvement des vagues de ce multivers, ce grand objet enchevêtré. Ensuite, j’utilise les données pour monter les vidéos.

De cette manière, 32 vidéos existent en même temps, une gigantesque superposition quantique. Les différentes vidéos sont plus ou moins visibles en fonction des empreintes d’ondes de l’enchevêtrement quantique.

> Un court extrait de l’installation vidéo slimeQrawl, que Libby Heaney a créée en travaillant avec un ordinateur quantique à 5 qubits d’IBM:

Y a-t-il une œuvre qui vous tient particulièrement à cœur, et pour quelle raison?

Lorsque j’ai réalisé l’œuvre de réalité virtuelle Heartbreak and Magic, j’ai travaillé avec une équipe de développeurs. Je m’occupe également de la programmation, mais c’est un travail exigeant. De nombreuses personnes sont impliquées.

À un moment donné, nous avons ajouté les différents effets quantiques au monde que nous avions créé. Lorsque j’ai mis mon casque de réalité virtuelle, j’ai réalisé que mon travail avait pris une vie propre. Il était devenu un univers quantique. Il avait transcendé mon intention ou celle des développeurs.

C’est magique. Je pleure quand je regarde cette œuvre. Elle est belle et émouvante… et triste. Je pense qu’elle capture le sens de la vie, la pure beauté et la pure tristesse de la vie et de la mort.

Dans l’expérience de réalité virtuelle «Heartbreak and Magic», un papillon guide le public dans un univers quantique. HEK Bâle

Heartbreak and magic est dédié à votre sœur, qui s’est suicidée en 2019. D’une certaine manière, pourrait-on dire que la physique quantique vous a aidée à faire votre deuil?

Je n’ai pas choisi de me tourner vers la physique quantique. Comme le savent tous ceux qui ont vécu une perte soudaine, le deuil vous transporte dans une réalité différente. Vous vous sentez détaché des gens et de la vie normale. Le monde avance et vous et votre famille êtes dans une bulle.

Lorsque quelqu’un que vous aimez meurt de façon soudaine, votre cerveau ne peut pas le comprendre. Je ne peux pas parler pour les autres, mais j’ai dû trouver un moyen de donner un sens à tout cela. Je pense que c’est ce que les êtres humains ont fait tout au long de l’histoire avec la religion. Je ne suis pas religieuse et la seule chose que je savais être plus grande que moi et pouvoir me donner des réponses était la physique quantique.

Lorsque j’ai pris la parole à aux funérailles de ma sœur, c’était en janvier, au milieu de l’Angleterre, près de Birmingham. Il faisait froid, sombre et gris. Alors que je terminais mon discours, un papillon est descendu en cercle du haut de l’église. Ce n’était pas un papillon de nuit, c’était un papillon rouge, coloré.

Tout le monde l’a vu. Ce n’était pas mon hallucination. Ma sœur avait un papillon tatoué sur son pied. Bien sûr, ça pourrait être une coïncidence. Mais… quand peut-on voir un papillon en janvier en Angleterre? Cela n’arrive normalement pas.

Il pourrait s’agir d’une coïncidence, mais pour moi, il y avait quelque chose de plus. Ma sœur pourrait-elle encore se trouver quelque part dans le multivers? Dans la science quantique, on ne peut pas effacer une information connue. Où va l’information contenue dans l’ADN, l’information qui nous concerne? Devenons-nous une forme délocalisée? Tout cela est probablement faux, mais cela m’a réconfortée.

Les entités de l’installation vidéo à 360 degrés «Ent-» se désintègrent, s’écoulent et se réassemblent. HEK Bâle

Vous utilisez également les ordinateurs quantiques pour mettre en évidence les risques et les opportunités de cette technologie. Quels sont ces risques et ces opportunités?

Actuellement, les grandes entreprises technologiques utilisent des outils tels que l’intelligence artificielle et Internet pour collecter un grand nombre de données sur nous. En tout cas, en ce qui concerne le Royaume-Uni, les élections ont été manipulées. La même chose s’est produite pour le vote sur le Brexit, avec des interférences en ligne. Lorsque nous sommes sur les médias sociaux, nous ne comprenons pas dans quelle mesure l’apprentissage automatique – machine learning – fait des prédictions sur ce que nous souhaitons acheter. Je pense que l’informatique quantique va accélérer de manière exponentielle le capitalisme de surveillance.

D’un autre côté, il y a des aspects positifs. Les futurs ordinateurs quantiques seront très efficaces pour créer des modèles de la réalité – des systèmes microscopiques, des systèmes biologiques – de manière bien plus précise que ne l’ont jamais fait les ordinateurs numériques. Nous pourrions être en mesure de comprendre la photosynthèse afin de l’imiter.

Mon installation vidéo Q is climate (?) aborde cet aspect. Les scientifiques et les entreprises technologiques se disent capables de produire une nouvelle génération de batteries lithium-ion, mais ne tiennent pas compte des déchets, de l’extraction, des terres détruites et de la manière dont cela affecte les populations du Sud.

Ce que j’essaie de proposer avec mon travail, c’est une alternative au cycle du positif et du négatif. Un avenir différent qui profite à tout le monde. Au lieu de penser en terme binaire, nous pouvons penser en terme de pluralité. Et réaliser que nous sommes profondément enchevêtrés, «entangled».

Extrait de l’installation vidéo «Q is climate (?)». HEK Bâle

Votre art est-il une invitation à atteindre cet objectif?

Je suis aussi une scientifique et, d’après mon expérience, les scientifiques sont tellement satisfaits des outils qu’ils ont créés qu’ils ne s’arrêtent pas pour penser à l’impact qu’ils pourraient avoir sur le monde. Je ne veux pas instrumentaliser l’art, mais je pense que c’est un bon espace pour de nouveaux imaginaires et pour parler de ce récit alternatif.

Cet espace n’est pas destiné à donner des conférences sur la physique quantique; je n’en ressens pas le besoin. Cependant, j’encourage tout le monde à l’explorer. La physique quantique est difficile, mais elle est tellement magique. L’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle sont le présent. Mais l’avenir sera quantique.

Texte traduit de l’italien par DeepL / op

