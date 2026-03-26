MAF: un nouveau musée à Lausanne offre aux femmes artistes la place qu’elles méritent

"Heritage», par Daniela Markovic. Née à Rambouillet, près de Paris, dans une famille d’origine serbe, l’artiste vit à Lausanne depuis 2010. ©Musée Artistes Femmes

À Lausanne s’est ouvert le 4 mars le premier Musée Artistes Femmes de Suisse, le MAF, un espace dédié à la reconnaissance et la promotion des talents féminins dans l’art. Son exposition inaugurale, «Cellules», est à voir jusqu’au 4 juin et montre le travail de douze artistes.

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Le 4 mars 2026 constitue une date historique pour le paysage culturel suisse avec l’ouverture du Musée Artistes Femmes (MAF) à Lausanne. Ce nouveau lieu, unique en son genre en Suisse, a pour vocation d’exposer exclusivement des œuvres réalisées par des femmes, offrant ainsi une plateforme essentielle à des artistes souvent invisibilisées dans un domaine encore largement dominé par les hommes.

L’initiative du MAF répond à un constat alarmant: en Suisse, les femmes ne représentent qu’une faible part des artistes exposées dans les musées. Une sous-représentation historique et structurelle qui prive le public de voix artistiques importantes et freine l’émergence de nouveaux talents féminins.

Deux œuvres de l’artiste capverdienne Hélia Aluai: «Scène de chasse» et «Dieu veut» (l’homme rêve, et l’œuvre est née), 2026. ©Musée Artistes Femmes

Un écosystème plus qu’un musée

Le projet du MAF, porté par l’association Espace Artistes Femmes et sa directrice Marie Bagi, a mis cinq ans à se concrétiser. Il se positionne comme un «incubateur de talents», visant à soutenir et à propulser les carrières d’artistes femmes émergentes et contemporaines. Plus qu’un lieu d’exposition, le musée se veut un écosystème vivant où les artistes peuvent dialoguer, créer et partager leurs œuvres avec le public.

«Parfois, en tant que femme [artiste], on peut se sentir seule. Là, on se regroupe avec des femmes qui ont les mêmes envies, qui font le même travail. Symboliquement, c’est beau», indique l’artiste Delphine Costier.

Laura Zimmermann: «Les Yeux Fermés», 2026. ©Musée Artistes Femmes

Un tremplin pour les artistes

Pour son exposition inaugurale intitulée «Cellules», le MAF met en lumière le travail de douze artistes qui ont investi les lieux. Certaines ont même eu l’opportunité de mélanger leur art. L’objectif du MAF est de mettre en valeur le travail des femmes artistes et de le faire rayonner en Suisse romande et au-delà. «C’est un tremplin pour les artistes femmes. Nous sommes basées en Suisse romande, mais l’idée est que cela irradie dans toute la Suisse. Et puis, bien sûr, à l’étranger», précise Marie Bagi, directrice générale et artistique du MAF.

L’entrée au Musée Artistes Femmes est libre dans le but de rendre l’art accessible à toutes et tous et de favoriser la découverte de ces artistes.

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