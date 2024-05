Nemo offre à la Suisse un triomphe à l’Eurovision avec son titre «The Code»

L'artiste biennois Nemo offre à la Suisse son 3e succès à l'Eurovision. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

L'artiste suisse Nemo a remporté la finale de l'Eurovision 2024 dans la nuit de samedi à dimanche. Sa chanson «The Code» a conquis le jury et le public lors de cette 68e édition du concours musical, qui se tenait à Malmö, en Suède.

Le chanteur biennois a réalisé une prestation de haut vol sur la scène de la Malmö Arena devant 9000 spectateurs. Le jury a récompensé son interprétation de «The Code» en lui accordant 365 points.

Lors de l’annonce du vote du public, le suspense est monté d’un cran. Mais c’est finalement le Biennois de 24 ans qui a triomphé, avec un total de 591 points. Il rejoint Lys Assia (1956) et Céline Dion (1988) dans le club des lauréats du concours musical pour la Suisse.

«J’espère que le concours pourra continuer à se positionner pour la paix et l’égalité», a déclaré Nemo, très ému, au moment de recevoir son titre.

Le candidat croate Baby Lasagna s’est placé en deuxième position grâce à son morceau «Rim Tim Tagi Dim», qui a obtenu 547 points.

L’Ukraine figure en troisième place, devant la France, tandis qu’Israël est arrivé cinquième. Le titre de Nemo se tenait, avec celui de la Croatie, en tête de la liste des noms évoqués par les parieurs ces dernières semaines.

Une chanson très personnelle

Avec «The Code», l’artiste évoque le fait de ne se sentir ni homme ni femme et le chemin parcouru pour trouver son identité. Musicalement, le titre écrit en anglais est aussi très varié avec des éléments de rap, de drum and bass et d’opéra.

Le morceau a été écrit en équipe il y a un an en l’espace d’une journée, avec le producteur norvégien Lasse Midtsian Nymann, la compositrice suédoise Linda Dale et le producteur suisse Benjamin Alasu. Nemo Mettler s’est lancé dans la musique à l’âge de 15 ans et vit aujourd’hui entre Bienne et Berlin.

Les félicitations du monde politique suisse

A peine le résultat annoncé, plusieurs personnalités politiques suisses ont félicité Nemo pour sa victoire à l’Eurovision. Il s’agit d’une reconnaissance des multiples talents et de la personnalité de ce talent musical, a par exemple écrit la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider sur la plateforme en ligne X.

Contenu externe Félicitations Nemo pour cette folle victoire! Un coup de projecteur sur vos multiples talents et une reconnaissance de votre personnalité empreinte d’exubérance, de sensibilité, d’intimité et d’audace. #Eurovision2024Lien externe pic.twitter.com/jC2qe9Kv2eLien externe — Elisabeth Baume-Schneider (@elisabeth_baume) May 11, 2024 Lien externe

Le groupe du Palais fédéral félicite Nemo pour sa grandiose victoire à l’Eurovision, a écrit le conseiller aux Etats argovien Andrea Caroni sur X dimanche peu avant 01h00. «En 2025, nous ferons la fête en Suisse», a-t-il écrit.

La Suisse organisera la prochaine édition de l’Eurovision

Nemo ayant remporté la 68e édition de l’Eurovision, la Suisse sera l’hôte du concours l’année prochaine, selon l’usage. Les villes de Zurich, Berne, Genève et Bâle ont été évoquées pour accueillir l’événement.

Yves Schifferle, responsable de la délégation suisse à l’Eurovision, a mentionné ces lieux dotés de grandes salles et d’une bonne infrastructure début avril.

La Société suisse de radiodiffusion (SSR) aura pour mission d’organiser l’événement. Mais l’entreprise de service public n’aura pas à supporter seule les coûts. La ville organisatrice et les pays participants devraient également contribuer financièrement. Les droits de retransmission payés par les membres de l’European Broadcasting Union devraient couvrir une grande partie des frais. Et il faudra aussi prendre en compte les sponsors et la vente de billets pour les deux demi-finales et la finale.