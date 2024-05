La victoire de Nemo relance le débat sur le 3e genre

Nemo et son morceau «The Code» ont conquis l'Europe. Avec cette victoire, l'artiste suisse place le sujet de la non-binarité sur le devant de la scène et relance le débat sur l'inscription d'un 3e sexe au registre civil.

4 minutes

RTS et ATS

Contenu externe

«Je ressens beaucoup de gratitude et beaucoup d’amour pour toute cette expérience et pour les amitiés nouées en cours de route», ajoute l’artiste de 24 ans. «C’était une expérience très intense pour moi, qui n’a pas toujours été facile, mais qui a été remplie d’une communauté et de moments extraordinaires», a déclaré l’artiste non-binaire de Bienne à la RTS.

Une chanson sur la non-binarité

Son titre «The Code» reflète son parcours marqué par un questionnement de genre et par un éclectisme musical. «Cette chanson vient de mon cœur, c’est ma propre histoire», indique Nemo. «C’est l’histoire de ma personne, de la façon dont je me suis trouvé, de devoir choisir entre l’homme et la femme, de constater que je suis une personne non binaire. C’est un morceau que j’ai écrit toute ma vie. Musicalement, il y a eu une série d’étapes. J’ai fait de l’opéra, du rap… Tout ceci s’est rassemblé dans ce morceau.»

Son triomphe en Suède est aussi l’occasion d’affirmer le statut des personnes non binaires: «C’est important que les gens aient des personnes avec lesquelles ils puissent s’identifier. Surtout lorsqu’on est seul, qu’on n’a personne dans son entourage, et que l’on a l’impression d’être différent. On peut considérer qu’on est parfait comme on est. Et tant que jeune surtout, c’est important que la personne puisse se reconnaître. C’était très important de représenter cela sur la scène», explique Nemo.

3e genre

Après la victoire de Nemo à l’ESC, Sandro Niederer du Transgender Network Switzerland espère des améliorations juridiques pour les personnes non-binaires. L’objectif serait l’inscription d’un 3e sexe dans le registre civil – ou pas d’inscription du tout.

En Suisse, plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de personnes non-binaires sont concernées, a déclaré Sandro Niederer à la radio suisse alémanique SRF. Les non-binaires sont victimes de discrimination. Mais il pense que la société est désormais prête à s’adapter. La victoire de Nemo montre que les non-binaires sont entendus.

Nemo s’engage pour l’inscription d’un 3e genre en Suisse. Dimanche soir, le vainqueur de l’ESC a été accueilli en triomphe à Zurich-Kloten par une centaine de fans. Leur marche s’est mutée en une manifestation pour les droits des non-binaires.

Conseil fédéral opposé…

Le Conseil fédéral estimait dans un rapport publié fin 2022 que la Suisse n’est pas prête pour inscrire un troisième sexe dans le registre de l’état civil. Le principe de la binarité des sexes reste profondément ancré dans la société suisse, selon lui.

Sortir de ce principe nécessiterait de nombreuses adaptations de la Constitution et des lois fédérales et cantonales. Un large débat social est également souhaitable avant tout changement, concluait le Conseil fédéral, qui reconnaissait que la binarité des sexes “peut poser problème aux personnes qui ne s’identifient pas à l’un des sexes traditionnellement connus.”

…pour l’instant

Mais le sujet devrait revenir sur la table. Lors de son passage au Département de justice et police, la socialiste Elisabeth Baume-Schneider avait indiqué vouloir trouver des solutions pragmatiques à cette question.

Le conseiller fédéral PS Beat Jans s’est montré prêt dimanche à rencontrer l’artiste à ce sujet. De son côté, Nemo a déclaré qu’il se réjouissait de prendre prochainement un café avec le ministre de la justice.

La Commission d’éthique dans le domaine de la médecine humaine estime aussi de son côté que la réglementation actuelle n’est pas satisfaisante. Elle ne tient pas suffisamment compte de la diversité des identités de genre.

Quelques Etats ont franchi le pas: l’Allemagne et l’Autriche, ou encore le Chili. Dans une étude de l’institut Ipsos datée de juin 2023, la Suisse comptait le plus de personnes se déclarant non-binaire, transgenre ou en fluidité de genre, parmi 30 pays analysés.