Quand des Suisses émigraient au Far West

La photographe Flavia Leuenberger Ceppi s’est rendue dans la ville de Butte, dans le Montana, aux États-Unis, pour documenter la façon dont des colons italo-suisses y ont vécu à partir du milieu du 19e siècle. Ce projet a débouché sur un reportage photographique reliant le passé et le présent.

Pour documenter le projet, Flavia Leuenberger a passé au crible les archives locales. Elle y a trouvé des traces des premiers colons européens de Butte: les familles Parini, Vanina, Canonica, Campana et Strozzi, pour n’en citer que quelques-unes.

Les colons ont quitté leur pays d’origine – principalement l’Italie, la Suisse, la Chine, la Finlande et l’Irlande – pour venir s’installer dans la région pendant la révolution industrielle, afin d’élever du bétail et travailler dans les mines.

Flavia Leuenberger a utilisé des papiers transparents pour fusionner des photos historiques avec ses propres images d’aujourd’hui. Ce procédé permet de faire revivre les histoires des familles d’émigrants tessinois et de souligner l’ampleur des sacrifices qui ont été nécessaires pour faire de Butte la ville qu’elle est devenue par la suite.

À gauche: surnommée la «colline la plus riche du monde», Butte a produit plus de richesses minérales que n'importe quel autre district minier au monde jusqu'au milieu du XXe siècle. À droite: les immigrants suisses faisaient partie de la main-d'œuvre minière. Flavia Leuenberger Ceppi

L’exploitation minière - une industrie en pleine croissance

Dans les années 1860, Butte était une petite ville située dans les vastes prairies du Montana, qui s’est d’abord développée comme un camp minier. L’immigration de masse lui avait donné une réputation d’ouverture d’esprit, où toutes les libertés étaient permises: brasseries, saloons et quartiers chauds.

Plus tard, la région est devenue importante pour l’extraction de l’or et de l’argent. Elle a connu une croissance exponentielle avec l’avènement de l’électricité, grâce aux importantes réserves naturelles de cuivre de la région. Dans les années 1890, Butte fournissait plus de 25% du cuivre mondial et plus de la moitié du cuivre utilisé aux États-Unis. Après un siècle consacré à l’exploitation minière, Butte a entamé dans les années 1990 une campagne de diversification de son économie.

L’économie dynamique de Butte a attiré plusieurs immigrants suisses. Beaucoup s’y sont installés en provenance de Californie, en particulier des immigrants italo-suisses. Et un certain nombre de familles se sont établies définitivement dans la campagne environnante.

La famille Vanina, sur les terres où se trouvait leur ranch à Woodville, à la périphérie de Butte. Flavia Leuenberger Ceppi

La famille Vanina Mose Vanina quitte Biasca, dans le canton du Tessin, en 1877 pour Pony, dans le Montana, avant de s’installer à Meaderville, à Butte. En 1902, il achète la «Swiss American Dairy» et loue un pâturage où il trait ses vaches pendant l’été. En 1909, il retourne au Tessin pour épouser Elvira Rodoni, arrivée aux États-Unis quelques mois après lui. Traversant les différents États en train, elle est frappée par l’immensité des espaces sans fin. En 1910, ils s’installent à Woodville, achètent une maison et l’«Elgin Dairy». Au début, Mose livre le lait à l’aide d’un cheval et d’une charrette. Leur entreprise est la dernière laiterie de détail de la région. La famille Vanina l’exploite pendant 80 ans. Mose et Elvira ont eu cinq enfants. End of insertion

La famille Parini à Elk Park. Ils ont dû déplacer leur ranch de l'autre côté de la vallée en raison de la construction d'une autoroute. En 1926, la famille Parini était devenue la plus importante du Montana. Flavia Leuenberger Ceppi

Sero Parini était l'un des 17 enfants Parini qui vivaient à Elk Park. Après avoir grandi dans cette ville, il est allé chercher du travail à Butte. Flavia Leuenberger Ceppi

La famille Parini Daniel Parini quitte Iragna, dans le canton du Tessin, à la fin des années 1880 pour travailler d’abord en Californie dans un camp forestier. Plus tard, il s’installe à Butte, où il travaille comme mineur à la mine Blue Bird. Il achète ensuite sa propre ferme dans une vallée voisine. C’est alors qu’il entame une correspondance avec Olimpia Tartini, son amie d’enfance. En 1904, elle le rejoint et devient son épouse. Au cours des 12 années suivantes, le couple donne naissance à 17 enfants (12 garçons et 5 filles). En 1926, ils sont devenus la plus grande famille du Montana et leur ferme est une laiterie prospère. Les enfants quittent la vallée, à l’exception de John et Rudy, restés au ranch jusqu’en 1974, transformant plus tard la ferme en enclos pour animaux. La famille Parini a contribué à la prospérité de la ville et de ses environs; les fils étaient impliqués dans diverses activités économiques et sociales: restaurants, fonderies, travaux de peinture et de construction, entre autres. End of insertion

Le ranch de la famille Strozzi à Elk Park en périphérie de Butte. Flavia Leuenberger Ceppi

La famille Strozzi Battista Strozzi (1862-1929) quitte Biasca, dans le canton du Tessin, à l’âge de 14 ans avec son frère Emilio et son cousin Manuel. Ils voyagent cachés dans la cale d’un bateau avec des vaches dont le lait leur permet de survivre au long voyage. Battista arrive au Nevada où il apprend à fabriquer du charbon de bois, qu’il transporte ensuite à Butte pour le vendre aux forgerons. En 1884, il s’installe à Woodville Canyon, où il démarre une activité laitière. En 1893, il est rejoint par Martina Rossetti, son amie d’enfance. Ils se marient et s’installent dans la vallée voisine d’Elk Park où ils commencent à vendre du lait en gros. Ils possèdent environ 60 vaches. Ils ont trois enfants. En 1912, ils vendent leur ranch à la famille Cerise et s’installent à Pipestone, dans le Minnesota, pour poursuivre leur activité laitière. End of insertion

Les frères Campana. La famille Campana exploitait une épicerie, un commerce de foin et de céréales, ainsi qu'un commerce de gros d'alcool et de cigares.. Flavia Leuenberger Ceppi

La famille Campana Rocco Campana émigre du Val Colla, dans le canton du Tessin, à Butte en 1886 avec sa femme Pellegrina. À cette époque, la ville est encore un camp de mineurs à l’avenir précaire. En 1890, ses trois frères le rejoignent. Clemens, Celeste et Constant tiennent un magasin en ville, tandis que Rocco s’occupe de la vente d’alcool et de cigares. La résidence familiale s’étend aux étages supérieurs du magasin et du bar. Rocco meurt d’une attaque cérébrale à l’âge de 46 ans, laissant neuf enfants et sa femme qui dirige les affaires jusqu’à sa mort en 1925. Il s’agissait de l’une des plus anciennes entreprises familiales de la ville. End of insertion

Flavia Leuenberger Ceppi Flavia Leuenberger Ceppi, née en 1985, a fréquenté l'école d'art CSIA à Lugano, en Suisse, où elle a obtenu un diplôme en design graphique en 2004. Elle a remporté le premier prix (2015) et le deuxième prix (2023) du Swiss Press Photo Award dans la catégorie portraits. End of insertion

