Rosellina Burri-Bischof, pionnière de la photographie

Rosellina et Werner Bischof dans l’appartement de Joan Miró à New York, 1953 © Peter Bally/Fotostiftung Schweiz Winterthur

Cofondatrice puis directrice de la Fondation suisse pour la photographie, Rosellina Burri-Bischof n’aura cessé de promouvoir cet art en dirigeant notamment l’agence Magnum en Suisse. Grâce à ses connexions, elle fut l’une des premières à organiser des expositions dans les années 1950.

Ce contenu a été publié le 20 octobre 2023 - 09:45

Monica Boirar, texte, et Thomas Kern , rédaction photos

Réseauteuse avant l’heure, Rosellina Burri-Bischof portait une belle crinière noire évoquant une lionne. Son rayonnement et son empathie éclaboussaient l’assistance. Des témoins se souviennent d’une femme douée pour la médiation. «Elle s’est battue pour la photographie», résume Rolf Sachsse, photographe et professeur à l’École supérieure des Beaux-Arts de la Sarre, en Allemagne.

Dans le numéro d’octobre 1974 de la revue culturelle suisse alémanique Du, son rédacteur en chef d’alors, Manuel Gasser, avait précisé que «la nécessité de créer en Suisse une institution pour défendre les intérêts de la photographie a été mise en avant en premier lieu par Rosellina Burri-Bischof, devenue le moteur de cette fondation dès ses prémices». Journaliste et écrivain alémanique renommé, Hugo Loetscher avait quant à lui confirmé dans la revue internationale Camera qu’elle en fut en vérité la principale cheville ouvrière, et non lui. Mais avant l’apparition officielle de la Fondation suisse pour la photographie en 1971, elle s’était déjà battue comme une lionne durant près de vingt ans en faveur d’une meilleure diffusion de cet art en Suisse, portée par sa passion de la photo et son sens du professionnalisme.

Werner Bischof: Rosellina Mandel avec des enfants sur la plage de Rimini, 1947 © Werner Bischof Estate / Magnum Photos

Rosellina Bischof, équipement photographique de Werner Bischof, Tokyo, 1952 © Werner Bischof Estate / Magnum Photos

Werner Bischof: Rosellina Bischof au Japon, 1952 © Werner Bischof Estate / Magnum Photos

Rosellina Bischof à la maison en train d’habiller son fils Daniel. L’image fait partie du travail de fin d’études de Serge Stauffer dans la classe de photographie de l’Ecole des arts et métiers de Zurich, 1955 Serge Stauffer/Zürcher Hochschule der Künste, ZHdK/Archiv

Rosellina Bischof à la maison, montrant des baguettes et un éventail japonais à son fils aîné Marco. Cette image fait partie du travail de fin d’études de Serge Stauffer dans la classe de photographie de l’Ecole des arts et métiers de Zurich, 1955 Serge Stauffer/Zürcher Hochschule der Künste, ZHdK/Archiv

Rosellina Bischof photographiée en 1956 à Zurich par René Burri. En arrière-plan, l’une des images les plus connues de Werner Bischof, le joueur de flûte sur le chemin de Cuzco. © Rene Burri/Magnum Photos

Rosellina Bischof se tenant à côté d’Henri Cartier-Bresson, qui photographie un paysage de Seine gelé. France, 1956 © Rene Burri / Magnum Photos

La photo de la réunion annuelle de Magnum Photos. Devant: Inge Bondi, John Morris, Barbara Miller, Cornell Capa, René Burri, Erich Lessing; entre les rangées: Michel Chevalier ; à l’arrière: Elliot Erwitt, Henri Cartier-Bresson, Erich Hartmann, Rosellina Bischof, Inge Morath, Kryn Taconis, Ernst Haas et Brian Brake, Paris, 1957 © Magnum Photos/Magnum Collection

Les membres du Conseil de fondation de la Fondation suisse pour la Photographie lors de l'Association des donateurs en mars 1983 au Helmhaus, où l'exposition La puissance du regard a été présentée avec des photographies de la collection Charles-Henri Favrod. De gauche à droite: Verena Bär-Deucher, Rosellina Burri-Bischof, Allan Porter, Hans Bolliger, le président Charles-Henri Favrod, Walter Binder, Carlo von Castelberg et David Streiff. Zurich, 1983 Keystone / Niklaus Stauss

Gros labeur dans l’ombre

En 1946, peu après la Seconde Guerre mondiale, cette enfant unique née le 5 juin 1925 de l’union d’un couple d’émigrés juifs hongrois, Moses et Anna Mandel, avait travaillé pour le «Centro Educativo Italo-Svizzero» à Rimini, en Italie, après avoir passé sa jeunesse à Zurich. Éducatrice, elle avait dû s’occuper d’enfants orphelins traumatisés par la guerre. Alors qu’elle portait encore le nom de Rosa Mandel et que ses amis en Suisse continuaient de l’appeler Rösli, devenu Rosellina en Italie, c’est justement à Rimini qu’elle fit la connaissance du photographe suisse Werner Bischof, parti alors en reportage dans ce centre.

Rosa Mandel, 24 ans, s’occupe d’enfants traumatisés par la guerre à Rimini, Italie, 1949 © Ernst Koehli und Stadtbibliothek Gambalunga, Rimini, Stiftung Margherita Zoebeli

Aux dires de leur fils aîné Marco, né après leur mariage en mai 1949, sa mère avait déjà commencé dès ce moment-là, dans l’ombre, à s’occuper des tâches administratives de son mari photographe. Elle l’avait aussi accompagné dans ses pérégrinations en Europe, en Asie, au Japon, au Mexique ou aux États-Unis.

École du regard

Le 16 mai 1954, l’annonce tragique de la mort accidentelle de Werner Bischof, âgé seulement de 38 ans, plongea Zurich dans la tristesse et la consternation. Membre de la jeune agence Magnum et jouissant déjà à ce titre d’une aura internationale, il avait succombé à une chute dans un précipice en empruntant des chemins escarpés à travers les montagnes péruviennes. Le géologue qui l’accompagnait ainsi que son chauffeur avaient également perdu la vie sur ces routes andines. «Ni sur le meilleur ni sur le pire des chemins de la région», avait noté Manuel Gasser dans Unterwegs (En Route), une biographie qu’il avait consacrée à Bischof et ses clichés. Ce livre avait été publié en 1957 par une Rosellina Bischof devenue veuve et élevant seule ses deux fils, dont Daniel, né neuf jours après l’accident. Elle géra son patrimoine à partir de là.

Bénéficiant d’un bon réseau international, elle organisa même six mois plus tard le vernissage d’une exposition itinérante consacrée à son ouvrage de photographies Japon. Deux ans plus tard, elle prit la tête de l’agence Magnum Suisse, qui n’était encore qu’une coopérative (Magnum Photos), mais défendant alors une photographie humaniste et critique sur le plan social.

Puis les dates charnières s’enchaînèrent. En 1956, Rosellina Bischof et l’éditeur parisien Robert Delpire persuadèrent le Musée des arts décoratifs de Zurich d’organiser une rétrospective consacrée cette fois au photographe Henri Cartier-Bresson. Puis un an plus tard, elle lança avec ce même musée une exposition itinérante de Werner Bischof. Puis présenta en 1961 au public suisse les photographies de guerre de Robert Capa, rétrospective reprise ensuite à New York. Ces trois expositions avaient réussi à sensibiliser le public suisse à cet art du regard qu’est la photographie. Et ce n’était qu’un début.

Légendes dans son champ de vision

En 1958, elle avait déjà pu transférer dans ce musée zurichois l’exposition The Family of Man présentée trois ans plus tôt à New York par le photographe vedette d’alors Edward Steichen, son modèle. Une dizaine d’années auparavant, en 1947, ce dernier avait en effet été nommé à la tête du département de la photographie du Musée d’art moderne de New York, le MoMa, où des collections de photos avaient été rassemblées dès les années 1930 ne dépareillant pas au milieu d’autres formes artistiques. Mais en Suisse, personne n’avait encore songé à agencer ce genre de collections de façon aussi professionnelle alors que la photographie s’implantait pourtant dans la société avec notamment la revue mensuelle Camera, qui se penchait au surplus sur l’actualité filmographique, un magazine disponible alors par abonnement.

Dans ces années-là également, le professeur de photographie Hans Finsler et son collègue Alfred Willimann formèrent de leur côté quelques-uns des futurs grands noms de la photographie suisse: Werner Bischof, Ernst Scheidegger ou encore René Burri. Considéré comme l’un des initiateurs du photojournalisme et du reportage en Suisse, Arnold Kübler encouragea pour sa part des artistes tels qu’Annemarie Schwarzenbach ou Paul Senn à persévérer dans cette voie.

En 1963, Rosellina Bischof épousa René Burri, autre photographe rattaché à l’agence Magnum. Deux enfants naîtront de cette union, Yasmine et Olivier. Celle qui allait porter dorénavant le nom de Rosellina Burri-Bischof entretenait des liens étroits avec cette agence ainsi qu’avec de nombreux autres photographes, tout comme avec le Center of Photography basé à New York.

En 1966, le frère de Robert Capa, Cornell Capa créa dans Big Apple une fondation dénommée dans un premier temps Bischof-Capa-Seymour Memorial Foundation, qui portait les noms de trois des photographes parmi les plus importants de Magnum ayant perdu leur vie dans l’exercice de leur métier. Rosellina Burri-Bischof fut nommée alors au Conseil de fondation. Rebaptisée ensuite «International Fund for Concerned Photography», cette institution organisa deux ans plus tard une première exposition à New York. Puis Cornell Capa confia à Rosellina Burri-Bischof la mission de la présenter à Zurich. Ce qu’elle fit en 1970 au «Heidi Weber Museum-Centre Le Corbusier» à la Höschgasse, dans le quartier du Seefeld, rencontrant alors un vif succès. Tout le gratin des photographes de Paris et New York fit le déplacement pour le vernissage.

Empathie jamais démentie

Prévue dans un premier temps comme une antenne suisse de cette organisation new-yorkaise, la Fondation pour la photographie a pu par la suite voler de ses propres ailes en tant qu’institution suisse à part entière, et ceci dès mai 1971. Outre Rosellina Burri-Bischof à la baguette, sept autres personnalités liées au monde de la photographie avaient participé également à sa création, dont Manuel Gasser qui en fut le premier président.

Près de 50'000 tirages originaux La Fondation suisse pour la photographie recèle une collection comprenant au total quelque 50'000 tirages originaux ainsi qu’une cinquantaine de dépôts posthumes liés à des successions. Avec le Musée de l’Élysée à Lausanne, elle est considérée comme la principale institution pour la photographie en Suisse. End of insertion

Intégré au sein de la scène culturelle zurichoise, ce dernier pouvait compter également sur de solides relations dans le monde des affaires et celui de l’industrie. Avec Rosellina Burri-Bischof, les deux réussirent au terme d’habiles négociations à faire en sorte que le Kunsthaus de Zurich héberge leur fondation. Plus rien ne s’était opposé alors en Suisse à la création d’un département dédié à la photographie, à l’instar de ce qui se faisait déjà au MoMa à New York. C’est dans la salle Bührle du Kunsthaus que fut organisée à l’automne 1974 l’exposition intitulée Photographie en Suisse – de 1840 à nos jours, le premier inventaire répertorié de la création photographique en Suisse. Cette rétrospective voyagea plusieurs années suscitant l’enthousiasme général.

Journaliste puis fondateur dans les années 1980 du Musée de l’Élysée à Lausanne, Charles-Henri Favrod contribua au catalogue de celle-ci. De quoi ouvrir désormais aussi une nouvelle lucarne en Suisse romande. Grâce à son entregent, Rosellina Burri-Bischof avait tenu un rôle décisif, entretenant des relations à la fois professionnelles et chaleureuses dans l’univers de la photo.

Rosellina Burri-Bischof, Hugo Loetscher et Walter Binder travaillent à l’exposition Photographie en Suisse de 1840 à nos jours, Zurich, 1973 © René Burri / Magnum Photos, Fondation René Burri, Courtesy Photo Elysée, Lausanne

À l’intérieur de l’espace «Photo-Galerie» installé au Kunsthaus de Zurich, elle proposa jusqu’à sept expositions par année, mettant à ce moment-là aussi bien en exergue les travaux de photographes suisses que ceux de grands noms internationaux de la photo, n’omettant pas non plus de rendre hommage aux précurseurs. Le photographe zurichois émigré à New York Robert Frank, à qui Manuel Gasser avait consacré en 1962 un cahier spécial dans Du, fut le premier à bénéficier, en 1976, d’une exposition individuelle. De 1971 à 1981, Rosellina Burri-Bischof organisa avec sa fondation pas moins de 36 expositions.

C’est dans cet antre que la photographie s’est ouverte au grand public en Suisse, faisant de Rosellina Burri-Bischof une pionnière. Des galeries d’art commencèrent à s’intéresser également à la photographie, parmi lesquelles la galerie Stockeregg à Zurich fondée en 1979. Il est vrai que les expositions montées alors au Kunsthaus avaient aiguisé l’appétit des collectionneurs.

Rosellina Burri-Bischof mourut en 1986 sans avoir pu assister de son vivant à la rétrospective consacrée à son premier mari Werner Bischof au Kunsthaus de Zurich. Un événement sur lequel elle avait travaillé deux ans. Sans son acharnement, nul doute que la photo n’aurait connu pareil essor en Suisse.

Traduit de l'allemand par Alain Meyer

