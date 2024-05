Un livre qui fait rêver: «Collectionner, c’est essayer de lutter un peu contre l’éphémère»

L’auteure belge Victoire de Changy, à droite, et l’illustratrice suisse Fanny Dreyer sont récompensées par le Prix suisse du livre d’enfance et de jeunesse 2024 pour leur œuvre Collections. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Collections a remporté le Prix suisse du livre jeunesse 2024 lors des 46e Journées littéraires de Soleure. Le livre poétique de Victoire de Changy et Fanny Dreyer incite à rêver, à discuter et à philosopher.

5 minutes

Sur l’auteure et l’illustratrice Victoire de Changy (née en 1988) vit à Bruxelles. Elle écrit des romans, de la poésie et des essais pour adultes, ainsi que des livres d’images. Ses livres ont déjà été nominés pour plusieurs prix. Fanny Dreyer (née en 1987) est née à Fribourg et vit à Bruxelles. Elle est illustratrice, graphiste et décoratrice. Parallèlement à son activité d’illustratrice de livres pour enfants, elle travaille dans le domaine culturel, pour des journaux et des agences de graphisme.

Le livre Collections raconte l’histoire de sept enfants, d’un artiste et de toutes leurs collections: Lucien, par exemple, collectionne les galets, Lise les figurines de chevaux et Pio les fleurs.

Le livre primé Collections se penche sur notre relation émotionnelle avec les objets collectionnés, par exemple les chevaux. LA PARTIE

Derrière chacune de ces collections se cache une histoire: elle raconte où les enfants ont commencé à collectionner et comment ils ont trouvé les pièces intéressantes, ce qu’ils en font – et comment les collections reflètent aussi une partie de leur personnalité. Par exemple, Louise exprime sa profonde nostalgie de la mer avec les coquillages qui lui sont si précieux.

Collectionner, un besoin humain

En abordant le thème de la collection, l’auteure belge Victoire de Changy et l’artiste fribourgeoise Fanny Dreyer ne s’adressent toutefois pas uniquement aux enfants. Dans Collections, il est aussi question de la signification plus profonde que la collection a pour nous, les êtres humains.

Le livre d’images montre que la collection et la relation émotionnelle avec les objets qui l’accompagne – est un besoin humain: «Nous pouvons être fascinés par leur beauté, nous pouvons les vivre comme un élément identitaire ou les associer à des personnes et des souvenirs concrets», explique Kathrin Jakob. Cette dernière est membre du jury du Prix suisse du livre jeunesse de cette année.

Tout l’inverse de l’éphémère: collectionner signifie toujours conserver. LA PARTIE

En outre, selon Kathrin Jakob, le livre se caractérise également par un niveau philosophique: «La collection est une tentative de contrer un peu le caractère éphémère. La famille de Cléo, par exemple, essaie depuis des générations de transmettre une main secourable avec des sculptures de mains. Cette collection de mains représente entre autres choses la stabilité. Le livre offre beaucoup de matière et d’espace de réflexion».

Couleurs douces, textes poétiques

Tout comme le livre gagnant de l’année dernière Le Colibri, Collections est une œuvre touchante et artistique. Il est réalisé dans des tons délicats de rose, de violet, de brun et de vert. Un rouge corail vif crée ponctuellement des contrastes et met en valeur certains éléments de l’image. L’attention est souvent attirée sur de simples objets qui auraient pu passer inaperçus.

Beaucoup d’espace pour les pensées: Collections offre un contraste avec le rythme effréné de la vie quotidienne. LA PARTIE

Les illustrations sont peintes et dessinées, de petits personnages sont placés dans de vastes paysages. Les textes laissent beaucoup de place aux images. Ils sont courts et poétiques.

Un trésor dans la bibliothèque familiale

Collections invite à se plonger dans les univers des collectionneurs et collectionneuses en herbe, mais offre aussi des aperçus de paysages dans lesquels on peut se perdre. Ou les enrichir de ses propres pensées et histoires. «Le livre est sensible, philosophique, intemporel dans sa thématique, original et incomparable dans son esthétique», selon Kathrin Jakob.

Malgré ces qualités, le livre gagnant n’ouvre pas de nouvelles voies dans la littérature enfantine. Mais avec son thème, il est très proche de nombreux jeunes et (moins jeunes) lecteurs et lectrices.

Grâce à sa mise en page soignée et délicate, c’est un livre que l’on a envie de garder dans sa bibliothèque – et que l’on aime également ressortir. On y découvre toujours quelque chose de nouveau et on s’y attarde. Un changement bienfaisant dans le quotidien trépidant. Pour petits – et grands.

Les autres livres nominés Les livres suivants étaient également nominés pour le Prix suisse du livre d’enfant et de jeunesse 2024: Dans le livre d’images sans texte Alula Garten/Urwald de Reto Crameri, deux enfants partent dans une expédition pleine d’aventures: le jardin se transforme en jungle sauvage. La réalité, le jeu et l’imagination se confondent. Le roman graphique Fürchten lernen de Nando von Arb parle des troubles anxieux, des attaques de panique et de la manière de les gérer. Des images impressionnantes et explosives mettent en scène des thèmes auxquels de nombreux jeunes doivent faire face. Le livre spécialisé Insectorama de Lisa Voisard présente le monde des insectes aux plus petits. Des images d’une grande précision biologique complètent des fiches descriptives, des conseils d’observation et de nombreuses informations intéressantes sur la vie des insectes. Le roman pour jeunes Kurz vor dem Rand d’Eva Rottmann aborde d’une part des thèmes sociaux actuels – normes de genre, maladies psychiques – mais aussi des sujets très personnels comme le premier amour ou le sentiment de liberté sur un skateboard.

Texte traduit de l’allemand avec l’aide de DeepL / op