Une maison de 700 ans reste debout

Une maison en bois vieille de 700 ans aurait dû être démolie dans le canton de Schwytz. La Confédération l’avait mise provisoirement sous protection. La décision définitive est désormais tombée: la bâtisse restera debout.

Ce contenu a été publié le 21 juillet 2023

Reto Holzgang et Andrea Vetsch (SRF)

La très ancienne maison de la Lauigasse, à Steinen, peut définitivement rester debout. Elle a été construite vers 1300 et son maintien est le résultat d’une intervention tout à fait inhabituelle de l’Office fédéral de la culture. Les négociations entre l’office, les propriétaires et les Monuments historiques ont duré quatre ans. Un accord est désormais conclu.

Stefan Kunz, directeur de Patrimoine suisse, se montre soulagé: «Cette maison fait partie d’un certain nombre de maisons en bois datant de la fondation de la Confédération dans le canton de Schwytz. C’est un bien culturel d’une valeur incommensurable», dit-il.

En 2017, le canton de Schwytz avait pourtant autorisé la démolition de la maison. Patrimoine suisse avait alors porté plainte contre cette décision, mais cette plainte a été rejetée par le tribunal administratif de Schwytz, car il manquait alors une loi cantonale. C’est alors que l’Office fédéral de la culture était entré en scène et mis son veto.

Riche, mais peu senbible

Le canton de Schwytz est particulièrement riche en biens culturels de ce type. Sur la trentaine de maisons de l’ancienne Confédération encore existantes en Suisse, la plupart se trouvent dans ce canton.

Mais pendant des années, le gouvernement cantonal a traité ce patrimoine historique de manière plutôt cavalière. Ainsi, en 2013, trois maisons situées près du Dorfbach, à Schwytz, ont été démolies et, en 2001, la «Haus Niederöst», la plus ancienne maison en bois de toute l’Europe, a été démontée et réinstallée ailleurs.

Ces cas ont suscité de vives discussions. L’une des conséquences a été la promulgation par le canton d’une nouvelle loi sur la protection des monuments en 2020, qui oblige les propriétaires de bâtiments dignes de protection à conserver ces maisons.

Il était prévu de construire un bungalow

C’est ainsi que la maison située au numéro 19 de la Lauigasse à Steinen a été inscrite à l’inventaire cantonal de protection. Les critiques et les interventions ont conduit à un changement de mentalité. S’il ce n’avait tenu qu’au gouvernement schwytzois, la Lauigasse 19 abriterait désormais un bungalow moderne. C’était le projet du propriétaire de la maison. Pendant des décennies, le gouvernement a accordé plus d’importance au droit de propriété des propriétaires qu’à la protection des biens culturels.

On ne sait pas ce qu’il adviendra de la maison de Steinen. Patrimoine suisse peut imaginer différentes formes d’utilisation. L’éventail va de la maison de vacances à un musée, en passant par des appartements de vacances et une utilisation permanente.

La première chose à faire est d’assainir le toit pour que la maison ne subisse pas d’autres dommages. Coût de l’opération: 450’000 francs. C’est la Confédération qui s’en charge. L’accord consiste à conserver la maison en bois pour les 50 prochaines années – mais sans utilisation réelle.

