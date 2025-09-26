La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Cyberarnaques sentimentales: 260 arrestations en Afrique (Interpol)

Keystone-SDA

Arnaques sentimentales et sextorsion en ligne sont en "forte augmentation" en provenance d'Afrique où 260 suspects ont été arrêtés durant l'été dans 14 pays. Quatre-vingt-un réseaux cybercriminels ont également été démantelés, a annoncé Interpol vendredi.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Dans une Operation Contender 3.0, que l’on peut traduire par «Opération Soupirant 3.0» ou «Prétendant 3.0» dans un contexte amoureux, les polices africaines se sont principalement «concentrées» sur deux secteurs, écrit Interpol qui a coordonné leurs enquêtes et interventions, menées sur deux semaines entre juillet et août.

Le premier concerne «les escroqueries sentimentales», quand les arnaqueurs nouent et «entretiennent des relations (amoureuses) en ligne» avec des «personnes vulnérables» pour leur extorquer de l’argent, en utilisant des «faux profils» ou des «identités usurpées». En «imitant des célébrités», cite par exemple sans détailler l’Organisation internationale de police criminelle à propos d’un réseau au Sénégal. Il a été démantelé avec 22 arrestations.

L’autre secteur est le chantage sexuel suivi d’extorsion («sextorsion») quand, au Ghana par exemple, «point marquant de l’opération» avec 68 arrestations, ou en Côte d’Ivoire (24 interpellations), les escrocs ont «secrètement enregistré des vidéos intimes lors de discussions en ligne», puis exigé des paiements pour ne pas les diffuser publiquement.

Près de 3 milliards de dollars

Les enquêteurs d’Operation Contender 3.0 ont identifié 1463 victimes, «en majorité en Afrique mais aussi dans le reste du monde», a expliqué un responsable d’Interpol à l’AFP. Pour un préjudice de près de 2,8 millions de dollars US (environ 2,4 millions d’euros) au total.

Les unités de police spécialisée en Afrique «signalent une forte augmentation» des cybercrimes, notamment «le chantage à caractère sexuel et les escroqueries sentimentales», insiste Interpol.

Les 14 pays compris dans Operation Contender 3.0 sont l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Ouganda et la Zambie.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision