Cyberattaque contre le site internet de la CGN

Keystone-SDA

Le site internet de la Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN) a été victime d'une cyberattaque. Un "script malveillant" a été actif durant cinq jours avant qu'il ne soit détecté mardi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Lorsque l’activité suspecte a été repérée, le site a été immédiatement mis hors-service. Des «mesures correctives» ont été faites et le site a été réactivé jeudi après-midi, indique la CGN dans un communiqué.

La compagnie dit avoir informé, «par prudence», les quelque 400 clients qui ont réalisé des opérations sur le site pendant la cyberattaque. Ils ont été invités à contrôler leurs transactions et à contacter leur banque.

«Il est néanmoins peu probable que les données puissent être utilisées, notamment si la société émettrice de carte de crédit utilise la double authentification ou d’autres mesures de sécurité avancées», indique la CGN.

Elle ajoute qu’aucun système interne à la compagnie n’a été mis en danger durant cette attaque. Une plainte pénale sera déposée.

