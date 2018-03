Cyberencouragez les athlètes suisses!

C'est aux jeux d'hiver de Nagano que fanmail a fait ses débuts. Les initiateurs du projet avaient alors recensé 300 000 messages en provenance de 126 pays différents. A Sydney, évolution de l'Internet oblige, on attend plus d'un million d'e-mails. Les supporters pourront les envoyer depuis le monde entier. Les athlètes consulteront ces messages au cybercafé du village olympique. Le site fanmail est uniquement anglophone, mais son utilisation se veut très simple. Une fois sur la page de garde du site, il suffit de cliquer sur l'option "envoyer un fanmail", d'introduire le nom de l'athlète ou la nationalité de la délégation ou de l'équipe à qui l'on souhaite envoyer un mail et d'écrire son message. Quelques secondes plus tard, le destinataire reçoit ces encouragements. Pour éviter les soucis linguistiques, des traducteurs seront mis à la disposition des athlètes. Ils pourront les aider à comprendre 28 langues différentes. Autre outil, afin de prévenir toute forme de harcèlement ou tout message angoissant, un logiciel spécial, capable de comprendre plusieurs dizaines de langues a été mis au point. Il repère les mots suspects ou à caractère sexuel et efface automatiquement les phrases qui les contiennent. Enfin, fanmail se veut à double sens. C'est donc à cette adresse également que les admirateurs pourront consulter les pages web que certains athlètes réaliseront sur leur vie pendant les J.O. Une façon de se sentir encore plus proches de leurs héros. Nathalie Tourret, Sydney

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Cyberencouragez les athlètes suisses! 24. juillet 2000 - 15:55 IBM, sponsor officiel des J.O. de Sydney, a inauguré lundi "fanmail", un site web qui permet aux fans du monde entier d´envoyer des messages aux sportifs qui participeront à la compétition, y compris, bien sûr, aux membres de la délégation helvétique. C'est aux jeux d'hiver de Nagano que fanmail a fait ses débuts. Les initiateurs du projet avaient alors recensé 300 000 messages en provenance de 126 pays différents. A Sydney, évolution de l'Internet oblige, on attend plus d'un million d'e-mails. Les supporters pourront les envoyer depuis le monde entier. Les athlètes consulteront ces messages au cybercafé du village olympique. Le site fanmail est uniquement anglophone, mais son utilisation se veut très simple. Une fois sur la page de garde du site, il suffit de cliquer sur l'option "envoyer un fanmail", d'introduire le nom de l'athlète ou la nationalité de la délégation ou de l'équipe à qui l'on souhaite envoyer un mail et d'écrire son message. Quelques secondes plus tard, le destinataire reçoit ces encouragements. Pour éviter les soucis linguistiques, des traducteurs seront mis à la disposition des athlètes. Ils pourront les aider à comprendre 28 langues différentes. Autre outil, afin de prévenir toute forme de harcèlement ou tout message angoissant, un logiciel spécial, capable de comprendre plusieurs dizaines de langues a été mis au point. Il repère les mots suspects ou à caractère sexuel et efface automatiquement les phrases qui les contiennent. Enfin, fanmail se veut à double sens. C'est donc à cette adresse également que les admirateurs pourront consulter les pages web que certains athlètes réaliseront sur leur vie pendant les J.O. Une façon de se sentir encore plus proches de leurs héros. Nathalie Tourret, Sydney