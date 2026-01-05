La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Cyberharcèlement de Brigitte Macron: jusqu’à 6 mois de prison ferme

Keystone-SDA

Les cyberharceleurs de Brigitte Macron, accusés d'avoir diffusé ou relayé insultes et rumeurs liées à son genre et à son écart d'âge avec le président, ont été condamnés lundi à Paris à des peines allant jusqu'à six mois de prison ferme. La plupart ont écopé de sursis.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Huit prévenus ont été condamnés à des peines de 4 à 8 mois de prison avec sursis en raison d’une «volonté de nuire à la plaignante» dans des «termes malveillants, dégradants et insultants» sur sa «prétendue pédocriminalité», a détaillé le président du tribunal, Thierry Donnard.

La peine de six mois de prison ferme a été prononcée contre un des prévenus en raison de son absence à l’audience.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

