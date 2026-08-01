La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Cycliste décédé à la suite d’un accident individuel à Jaberg (BE)

Keystone-SDA

Un cycliste âgé de 77 ans a perdu la vie vendredi à Jaberg (BE) à la suite d'un accident à vélo. Seul en cause, il a été emmené dans un état critique à l’hôpital, où il est décédé peu après.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon l’enquête en cours, il semble qu’un problème médical soit à l’origine de l’accident, a indiqué samedi la police cantonale bernoise. Des passants ont trouvé l’homme, domicilié dans le canton, inconscient étendu sur le sol à côté de son vélo. Ils ont alerté les forces de sauvetage et prodigué les premiers secours.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision