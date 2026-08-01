Cycliste décédé à la suite d’un accident individuel à Jaberg (BE)

Keystone-SDA

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Un cycliste âgé de 77 ans a perdu la vie vendredi à Jaberg (BE) à la suite d'un accident à vélo. Seul en cause, il a été emmené dans un état critique à l’hôpital, où il est décédé peu après.

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(Keystone-ATS) Selon l’enquête en cours, il semble qu’un problème médical soit à l’origine de l’accident, a indiqué samedi la police cantonale bernoise. Des passants ont trouvé l’homme, domicilié dans le canton, inconscient étendu sur le sol à côté de son vélo. Ils ont alerté les forces de sauvetage et prodigué les premiers secours.