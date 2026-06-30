Cycliste de 85 ans mort dans un accident de la route à Rossens (FR)

Keystone-SDA

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Un cycliste de 85 ans a perdu la vie mardi à Rossens (FR), après être entré en collision avec un camion. Malgré l’intervention rapide de tierces personnes, des ambulanciers et du personnel sanitaire de la Rega, l'homme, domicilié dans la région, est décédé sur place.

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(Keystone-ATS) Les faits se sont produits sur la route cantonale entre Rossens et Le Bry, a indiqué mardi la Police cantonale fribourgeoise, qui précise mener une enquête pour établir les circonstances exactes de l’accident. La route concernée a dû être fermée pendant quatre heures et demi. Une déviation a été mise en place.

Le conducteur du camion, âgé de 52 ans, n’a pas été blessé, poursuit le communiqué. Les pompiers du Bataillon Sarine ont remis en état la chaussée.