Début d’une révision attendue de la liste électorale en Côte d’Ivoire

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Côte d’Ivoire a lancé samedi la révision de la liste électorale. Ce processus doit permettre d’inscrire plus de quatre millions de nouveaux électeurs en trois semaines, un délai que l’opposition veut rallonger, à un an de la prochaine présidentielle.

« Active ton pouvoir. Inscris-toi sur la liste électorale »: sur les réseaux sociaux, les affiches officielles de la Commission électorale indépendante (CEI) incitent notamment les nouveaux majeurs, nombreux dans ce pays où la population est jeune, à s’inscrire.

Quelque 12’000 lieux de recensement seront ouverts jusqu’au 10 novembre dans tout le pays pour inciter 4,5 millions de nouveaux électeurs à s’inscrire.

Plaidoyer de Tidjane Thiam

Mais pour l’opposition, ce délai est trop court. « On nous a informé que l’opération durerait trois semaines, ce n’est pas suffisant, nous demandons qu’elle dure plusieurs mois », a déclaré lundi Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) qui s’exprimait au nom d’un groupement de plusieurs partis d’opposition.

« Nous avons insisté pour que l’opération dure le plus longtemps possible. Tout le monde s’accorde désormais sur le fait que notre liste électorale devrait comporter 4 ou 5 millions d’électeurs de plus qu’aujourd’hui », a ajouté l’ancien président de Credit Suisse, élu à la fin 2023 à la tête du PDCI.

Le président de la CEI, Ibrahime Kuibiert Coulibaly assure de son côté que « les machines sont configurées pour accueillir 50 requérants par jour », soit au total près de 14 millions de nouveaux électeurs.

Démarches facilitées

Plusieurs mesures ont été prises pour faciliter les démarches, notamment la gratuité du certificat de nationalité, un document obligatoire pour s’inscrire.

En 2023, pour les élections locales, huit millions d’électeurs étaient inscrits sur les listes, sur 29 millions d’habitants, dont près de la moitié ont moins de 18 ans. La prochaine présidentielle est prévue pour octobre 2025. Le président sortant Alassane Ouattara n’a pas encore indiqué s’il comptait briguer un quatrième mandat.