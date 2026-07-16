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Début de feu de forêt éteint mercredi près d’Innerthal (SZ)

Keystone-SDA

Les pompiers ont éteint un début de feu de forêt mercredi près d'Innerthal, dans les préalpes schwyzoises. Un hélicoptère d'extinction a aussi été sollicité. Ce dernier a effectué une dizaine de vols pour aider les hommes du feu au sol à éteindre l'incendie.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’alerte a été donnée peu après 14h30 dans le secteur de Schwarzenegg, au-dessus d’Innerthal. L’aide de l’hélicoptère s’est révélée nécessaire en raison du terrain escarpé, indique jeudi la police schwyzoise. L’origine de l’incendie est probablement liée à un coup de foudre.

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