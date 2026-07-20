Début de la démolition des anciens abattoirs de Serrières (NE)

Keystone-SDA

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La Ville de Neuchâtel a entamé lundi la démolition des anciens abattoirs de Serrières. Hors d’usage depuis 1994 et pollué, ce site avait été occupé durant une dizaine de jours au mois de juin par un collectif culturel.

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(Keystone-ATS) Les travaux d’assainissement et de déconstruction des bâtiments ont commencé lundi et se poursuivront jusqu’à la mi-septembre au moins. La Ville de Neuchâtel assure que tout sera mis en œuvre pour réduire les nuisances occasionnées par le chantier. Les lieux trouveront une nouvelle affectation dans le cadre du Plan d’aménagement local, a annoncé la Ville de Neuchâtel.

Le collectif culturel Abal avait occupé illégalement les anciens abattoirs de Serrières pour y créer un centre artistique autogéré. Il avait finalement quitté les lieux après une sommation des autorités communales qui avaient rappelé que le site était pollué et qu’il présentait des risques d’effondrement à certains endroits.