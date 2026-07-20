La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Début de la démolition des anciens abattoirs de Serrières (NE)

Keystone-SDA

La Ville de Neuchâtel a entamé lundi la démolition des anciens abattoirs de Serrières. Hors d’usage depuis 1994 et pollué, ce site avait été occupé durant une dizaine de jours au mois de juin par un collectif culturel.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les travaux d’assainissement et de déconstruction des bâtiments ont commencé lundi et se poursuivront jusqu’à la mi-septembre au moins. La Ville de Neuchâtel assure que tout sera mis en œuvre pour réduire les nuisances occasionnées par le chantier. Les lieux trouveront une nouvelle affectation dans le cadre du Plan d’aménagement local, a annoncé la Ville de Neuchâtel.

Le collectif culturel Abal avait occupé illégalement les anciens abattoirs de Serrières pour y créer un centre artistique autogéré. Il avait finalement quitté les lieux après une sommation des autorités communales qui avaient rappelé que le site était pollué et qu’il présentait des risques d’effondrement à certains endroits.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision