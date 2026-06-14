Début de la manifestation contre le G7 à Genève

Keystone-SDA

A Genève, plusieurs milliers de personnes ont rejoint dimanche la manifestation contre le sommet du G7, qui s'ouvre lundi à Evian. Le cortège, sous haute sécurité, a quitté le parc Mon Repos peu avant 15h15.

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(Keystone-ATS) Les manifestants se sont réunis à l’appel de la coalition No G7, qui rassemble une soixantaine d’organisations. Le cortège est divisé en plusieurs blocs, à savoir féministe, pro-palestinien, révolutionnaire, kurde ou encore syndical.

«Genève se soulève!», peut-on notamment entendre dans la foule, parmi les banderoles et slogans clamant une «riposte» anti-fasciste, anti-impérialiste et anti-capitaliste.

Le tracé, limité à la rive droite de la rade, doit passer par les quais et remonter la rue des Alpes pour éviter la proximité du pont du Mont-Blanc. Il empruntera ensuite la rue de la Servette, l’avenue Giuseppe-Motta et la place des Nations pour revenir au point de départ. Le rassemblement devra être dissous à 22h30.

Il aura fallu aux autorités genevoises et à la coalition No G7 des mois de passes d’armes par médias interposés, puis de discussions, pour aboutir au tracé. Les militants ont fini par s’en accommoder, préférant une manifestation autorisée à une interdiction qui inquiétait tout le monde pour des raisons sécuritaires.

Forte présence policière

Un millier de policiers genevois et des renforts d’autres polices cantonales sont prêts à répondre à d’éventuels casseurs. Genève reste traumatisée par les déprédations de 2003 en marge du G8 d’Evian. De nombreux commerces du centre-ville, autant sur la rive gauche que sur la rive droite, ont installé des palissades de protection.

Dans son catalogue de revendications, la coalition demande notamment la dissolution du G7 et proteste face à la situation des civils dans la bande de Gaza. Les Etats-Unis de Donald Trump et Israël sont au centre de leurs reproches internationaux.

Les militants demandent aux Etats occidentaux de ne pas laisser utiliser les bases américaines sur leur sol pour bombarder l’Iran et d’interrompre leurs relations commerciales avec l’Etat hébreu.

Revendications multiples

Plus largement, la coalition a dévoilé des revendications sociales. Elle exige que les pays du G7 sécurisent le droit de grève, renforcent la protection sociale, garantissent des salaires minimaux et soulagent les travailleurs face aux situations climatiques.

S’en prenant encore au président américain, les opposants réclament une défense internationale du droit à l’avortement. Ils souhaitent un plan contre les violences sexistes et sexuelles et la condamnation de tout acte contre les personnes LGBTIQ, de même que des soins transformatifs remboursés par les caisses maladie.