Début des obsèques de Jean-Marie Le Pen dans sa ville natale

Keystone-SDA

Les obsèques de Jean-Marie Le Pen, décédé mardi à l'âge de 96 ans, ont débuté samedi en début d'après-midi dans l'église de sa ville natale de la Trinité-sur-Mer (Morbihan), en présence de sa famille et de quelques proches.

1 minute

(Keystone-ATS) Marine Le Pen et l’une de ses deux soeurs, Marie-Caroline, suivies de plusieurs membres de leur famille, ont parcouru les quelque centaines de mètres entre la maison familiale et la petite église Saint-Joseph. Au total, environ 200 personnes devaient assister à cette cérémonie.

L’ex-leader de l’extrême droite française doit ensuite être inhumé dans le caveau où reposent ses parents. Parmi les invités figure l’ancien député et ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch. « C’est émouvant pour moi de lui rendre un dernier hommage ici et de prier pour le salut de son âme », a-t-il témoigné à l’AFP.

« Je suis venu en curieux, pour rendre hommage à un homme qui a servi la France et qui a aimé la France », explique pour sa part Johann, 40 ans, qui vit non loin. « On est venus rendre hommage à un grand homme qui avait le courage de dire les choses », abonde Ludovic, 43 ans.

De nombreuses forces de l’ordre ont été déployées dans le bourg d’environ 1700 âmes. Une centaine d’entre eux, dont un escadron de gendarmes mobiles, ont été mobilisés pour éviter tout débordement, selon une source proche du dossier.