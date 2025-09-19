La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Début des travaux à la gare MVR de Vevey

Keystone-SDA

Le chantier de la gare MVR à Vevey, dédiée à la ligne Montreux-Vevey-Riviera, a été officiellement lancé vendredi. Les travaux, qui dureront deux ans, visent à rendre la gare plus accessible, à améliorer le confort des voyageurs et à garantir durablement une cadence au quart d'heure.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Parmi les travaux prévus, les quais seront rehaussés et leur accès sera amélioré. La marquise historique sera rénovée et les installations ferroviaires seront renouvelées.

Dans un communiqué publié vendredi, la compagnie des transports Montreux-Vevey-Riviera mentionne aussi le prolongement du passage inférieur central pour une liaison directe avec la gare CFF. Il est aussi prévu de créer un nouvel accès depuis le quai MVR au passage inférieur des Bosquets.

Les travaux représentent un investissement de 33,5 millions de francs, financés par la Confédération et le Canton de Vaud.

«La gare de Vevey est un chantier-phare pour notre compagnie et il contribuera de manière significative à améliorer nos prestations et l’expérience client», affirme Yves Marclay, directeur général MOB-MVR, cité dans le communiqué. Les travaux ont déjà démarré en août dernier et s’achèveront en juillet 2027.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision