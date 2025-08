Début du festival de la Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

La Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds a démarré mardi pour six jours. Les organisateurs annoncent 136 représentations de théâtre, de danse, de cirque ou de musique, avec 50 compagnies. La manifestation avait accueilli quelque 80'000 spectateurs en 2024.

3 minutes

(Keystone-ATS) L’événement, qui se tient depuis 1993 dans la Métropole horlogère, constitue l’un des plus importants festivals de rue en Europe. Après plusieurs exercices mouvementés (Covid-19 et tempête du 24 juillet 2023), l’édition 2025 se déroule dans un format et dans des lieux similaires à l’an passé, avec des « améliorations ».

Le festival des Montagnes neuchâteloises se tient sur la promenade des Six-Pompes, la place des Marronniers, dans le secteur Numa-Droz et dans les espaces verts de Beau-Site. Deux représentations sont prévues sur la place du Marché rénovée, mais aucune estrade n’y a été montée pour une question financière.

Capitale culturelle

« Mais on y reviendra », a promis Pauline Bessire, directrice de la Plage, en présentant le programme. Avec dans le viseur La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse en 2027. Cette année, l’organisation espère à nouveau accueillir 80’000 visiteurs. La navette nocturne mise en place vers Neuchâtel avec un arrêt à Cernier pourrait drainer davantage de public.

Le budget se monte à un million de francs, dont 37% sont couverts par les six bars officiels et les stands de nourriture. La manifestation va assurer, comme l’an passé, un montant minimal par session de 20% pour les artistes, artistes qui sont payés au chapeau. Ces derniers sont ainsi mieux couverts en cas de pluie.

L’édition 2025 se distingue par de nombreux spectacles engagés: luttes pour les droits LGBTQIA+, viol, grossophobie ou encore suicide. « Traités de façon douce-amère, frontalement ou en totale dérision, les spectacles devraient faire des étincelles », estime Manu Moser, directeur artistique et programmateur.

Coups de coeur

Ses coups de coeur sont « L’Iliade » réinventée par la Cie Bravache, qui vient de Bordeaux, mais dont fait partie la Neuchâteloise Ariane Pelluet, le ballet cycliste musical à neuf de La Bande à Tyrex, ou encore les rituels mystiques du Théâtre des Monstres dans « Bêtes ».

Deux spectacles seront spécialement destinés aux plus jeunes avec « Toni » de la Cie Paprika Royal » et « Chaussette » de la Cie Fada. En parallèle, sept compagnies émergentes vont tester leur création dans le cadre du programme de La Nouvelle Vague, accompagnées par le retour de professionnels et par celui du public. Nombre de déambulations figurent aussi au menu.